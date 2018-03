L' Italia che rivuole Sanremo fa i conti con Sagan e Kwiatko

Telecom Italia : sanzione di 4 - 8 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro. Ecco i dettagli L'articolo Telecom Italia: sanzione di 4,8 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid.

Archeologia - Iraq : missione Italiana scopre porto del III millennio a.C. : In arabo la parola “MARSA (????)” riprende il termine sumerico MAR.SA, che indicava la struttura che amministrava il porto e tutte le attività ad esso connesse. Pur nota dalle fonti cuneiformi, questo tipo di struttura è stata solo a volte individuata dalle satellitari ma a tutt’oggi mai scavata. Gli archeologi della Sapienza sono i primi ad affrontate lo scavo di un porto Sumerico risalente al 3° millennio a.C.: questa scoperta ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di ... : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are , Svezia, , dove sono previste due gare valide per ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

In Italia ci sono troppi lupi che minacciano l'uomo? Cosa sapere : Con più di 17 mila firme, una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura ...

Italia-Spagna : noi contro gli alieni. Che guerre stellari! Il Barça per la Roma. Juve - è rivincita Real : Le semifinali non sono già scritte, scrive Fabio Licari su ' La Gazzetta dello Sport '. Real Madrid e Barcellona. Cristiano Ronaldo e Messi. I due uomini che caddero sulla Terra e da allora si sono ...

“Bastonati e investiti dagli Italiani”. Nell’inferno di Rosarno che attende Salvini : Erano in quattro, tre minorenni. Di sera andavano a caccia di neri. Salivano su una Fiat Punto targata DH510MV e iniziavano la ronda con i bastoni sotto ai sedili. Ogni tanto rallentavano, accostando verso il ciglio della strada. Da un finestrino partiva la randellata. Doveva essere abbastanza forte da far vacillare il migrante, uno qualunque, ment...

Galaxy S9 e S9 Plus sono in vendita in Italia : come acquistarli a 450 euro | Data di uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : Galaxy S9 e S9 Plus, ecco come acquistarli a 450 euro - Data uscita, prezzo e caratteristiche Galaxy S9 e S9 Plus sono in vendita in Italia: come acquistarli a 450 euro - Data di uscita, prezzo e ...

Sei Nazioni femminile 2018 : Italia-Scozia vale più di una semplice vittoria. In palio anche i progressi nel ranking : Evitato il whitewash, la prossima missione dell’Italia di rugby femminile è quella di non centrare neppure il cucchiaio di legno: nell’ultimo match del torneo contro la Scozia ci si gioca infatti molto di più. Innanzitutto una differente posizione finale, che vuol dire maggiori (o minori) premi per la Federazione, poi anche una buona fetta di ranking. A Padova una vittoria delle azzurre porterebbe in dote pochi centesimi, ma una ...

Baseball - finisce 0-0 la seconda amichevole della Spring Training tra Italia e Repubblica Ceca : Pareggio a reti bianche, come si direbbe nel calcio, anche se si tratta di Baseball. La seconda amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, alla Spring Training di Messina, è terminata 0-0. Un punteggio ingannevole, perché la partita è stata molto combattuta. Oggi, infatti, è stato registrato il più alto numero di valide (5-4 per l’Italia) delle cinque amichevoli fin qui disputate (tre la scorsa settimana con la Germania). Anche nella ...

Pallamano - nuova amichevole tra Italia e Usa alla Palumbo. : Nuovo appuntamento internazionale alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Domani , sabato 17 marzo ndr, con inizio alle ore 19 si affronteranno nuovamente in amichevole l'Italia di coach Riccardo ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per l’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...