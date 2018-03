Ligue 1 | Marsiglia-Lione al Velodrome | l' «1» vale 2 | 00

Ligue 1 - Mitroglou lancia il Marsiglia : battuto il Tolosa 2-1 : Ocampos apre i giochi, Mubele ristabilisce la parità. L'ex Benfica entra e regala la vittoria all'Om. Ok Nizza e Lione

Ligue 1 - il Psg vola : 3-0 al Marsiglia : PARIGI - In attesa che anche la matematica si arrenda e consegni la Ligue 1 a Neymar e compagni, il Psg rifila un netto 3-0 al Marsiglia in uno dei classici più sentiti e attesi del campionato ...

Probabili Formazioni Paris Saint Germain-Marsiglia Ligue 1 - 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia, 27^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21:00. Panchina per Thiago Silva, giocano Kimpembe e Rabiot. Garcia si affida a Payet sulla trequarti. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain di Unay Emery, dopo il pirotecnico 5-2 sul campo dello Strasburgo, ospiterà l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia in una partita che sarà valida per la 27esima giornata del campionato ...