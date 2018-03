L’ex M5S Pizzarotti  e il partito dei sindaci La rete dei 400 «eretici»

Cavriago - L’ex Pietroburgo d’Italia che oggi vota M5s : “Sinistra? Voltagabbana”. “Guardiamo avanti” : La piccola Pietroburgo d’Italia si è ribellata. Non è bastato lo sguardo fiero di Lenin. Il paese gli ha voltato le spalle nel segreto dell’urna. Per la prima volta a Cavriago, piccolo borgo rosso dell’(ex) rossissima Emilia, unica città d’Occidente ad aver dedicato un busto al leader comunista, il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico. Lieve sorpasso alla Camera (32% contro 31%), e pareggio al Senato (30,7% a testa) ma ...

Rimborsi M5s - L'ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata : "Autosospesa finché non sarà tutto chiaro" : Rimborsi M5s, l'ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata: "Autosospesa finché non sarà tutto chiaro" La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L'uomo su Facebook scriveva: "Ho registrato le telefonate e salvato le chat"

Rimborsi M5S - L'ex fidanzato di Sarti interrogato dalla procura di Rimini : Domande fino alle 4.30 di notte a Bogdan Andrea Tibusche, accusato dalla stessa deputata coinvolta nella vicenda delle restituzioni «fantasma». Agli inquirenti ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza

Caso restituzioni M5s - L’ex fidanzato di Giulia Sarti in procura nella notte. Ha consegnato documenti - chat e messaggi : “Io in pubblico non rilascio nulla ma vado dritto in procura”. Lo aveva annunciato dopo che l’ex fidanzata e deputata M5s Giulia Sarti lo aveva denunciato per non avere effettuato le restituzioni. Quindi, secondo la parlamentare, l’avrebbe truffata. E la notte scorsa Bogdan Andrea Tibusche è stato interrogato alla procura della Repubblica a Rimini fino alle 4.30 di notte. Agli inquirenti, da indagato per appropriazione ...

Caso restituzioni M5s - Sarti denuncia L’ex fidanzato : “Sottratti rimborsi” : La deputata Giulia Sarti è in questo momento in questura per denunciare l’ex fidanzato, accusato di aver truccato la contabilità dei suoi rimborsi. Si tratta, secondo quanto appreso da ilfattoquotidiano.it, di quattro bonifici non andati a buon fine per un totale di 20mila euro. Sarti, che ieri non è stata menzionata da Luigi Di Maio nell’elenco di chi ha mentito sulle restituzioni, ma era stata messa sotto accusa da le Iene, avrebbe ...

M5s - L’ex assessore e imprenditore Colomban contro Grillo : “E’ come Raul Castro o Maduro” : Dice che del nuovo movimento di David Borrelli non ne sa niente, ma intanto sul Corriere della sera spara a zero sul Movimento 5 stelle e Beppe Grillo. L’ex assessore alle Partecipate del Comune di Roma e imprenditore Massimo Colomban è dato tra i primi potenziali aderenti della nuova formazione dell’eurodeputato, che nelle scorse ore ha abbandonato i grillini all’improvviso senza dare particolari spiegazioni. Lui per ora ...

RIMBORSOPOLI M5S - INCHIESTA SERVIZIO IENE/ Video “buco da mezzo milione” : Di Maio - “via L’ex massone Vitiello” : M5s RIMBORSOPOLI, la Video INCHIESTA e il SERVIZIO delle IENE censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:10:00 GMT)