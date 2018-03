Lettera Ratzinger su Francesco | Vaticano | “Nessuna censura”

Lettera di Ratzinger su Papa Francesco - il Vaticano : 'Nessuna censura' : La Santa Sede fa chiarezza sulle polemiche seguite alla pubblicazione di parte di una Lettera di Benedetto XVI sulle qualità filosofiche e teologiche di Papa Francesco e precisa che non c'è stata ...

La Lettera di Ratzinger a Bergoglio - spiegata bene : La missiva ha un significato: mettere fine a quanti portano avanti la campagna di pregiudizi sulla contrapposizione tra i due Papi

La Lettera di Ratzinger : «Basta con gli stolti pregiudizi contro Bergoglio» Il video : Benedetto XVI: falso che Francesco sarebbe un uomo pratico privo di formazione teologica o filosofica e io solo un teorico della teologi, continuità tra i 2 pontificati

La Lettera di Ratzinger : “Sono in pellegrinaggio verso Casa” : La lettera di Ratzinger: “Sono in pellegrinaggio verso Casa” Benedetto XVI risponde con un breve e commovente messaggio ai lettori del “Corriere della Sera” che gli chiedono come stia trascorrendo i suoi giorni Continua a leggere L'articolo La lettera di Ratzinger: “Sono in pellegrinaggio verso Casa” sembra essere il primo su NewsGo.

Ratzinger - Lettera choc : Poche righe, indirizzate al giornalista del 'Corriere della Sera' Massimo Franco, per dire che si trova "nel lento scemare delle forze fisiche" e che è "interiormente in pellegrinaggio verso Casa". A ...