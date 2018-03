L’Eredità perde il campione da record Andrea Saccone

davidemaggio

: Odifreddi perde sempre l'occasione di stare zitto - FPasanisi : Odifreddi perde sempre l'occasione di stare zitto -

(Di sabato 17 marzo 2018) L'Eredità -Ha soli 18 anni ma è già entrato nella storia del quiz di Rai 1 L’Eredità, non tanto per la somma vinta ma perchèpiù longevo con ben quattordici puntate consecutive all’attivo (ilera di undici). E il cantante Cesare Cremonini ha pure postato una foto su Instagram in cui lo invita ad un suo concerto. Il suo nome è, arriva dalla Toscana e sta frequentando l’ultimo anno di liceo. Nella puntata in onda ieri sera ha dovuto cedere il posto ad un nuovo, salutando il conduttore Fabrizio Frizzi con un lungo abbraccio. Biondo (tinto) e viso da boyband degli anni ‘90,è originario di Cortona (provincia di Arezzo), ma vive in un paesino chiamato Camiucia. Studia al liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, e si è iscritto ai casting de L’Eredità senza dire nulla ai suoi genitori, che ...