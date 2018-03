Legambiente | l' Assemblea dei delegati ha eletto il nuovo gruppo dirigente

mi-lorenteggio

: SILENZI COMMEMORATIVI - All'Assemblea Nazionale di Legambiente ricordato Tiziano Granata - Scomunicando : SILENZI COMMEMORATIVI - All'Assemblea Nazionale di Legambiente ricordato Tiziano Granata - L_Torri : RT @Legambiente: L'assemblea dei Delegati di Legambiente elegge @StefanoCiafani come nuovo presidente e @GiorgioZampetti come nuovo diretto… - ErasmoDAngelis : RT @Legambiente: L'assemblea dei Delegati di Legambiente elegge @StefanoCiafani come nuovo presidente e @GiorgioZampetti come nuovo diretto… -

(Di sabato 17 marzo 2018) ... Presidente nazionale di- i temi ambientali sono sempre più centrali per fronteggiare le emergenze e per riconvertire l'economia in chiave ecologica, come è evidente anche dalla recente ...