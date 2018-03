Legale Trump | chiudere il Russiagate

Russiagate - il Legale di Trump : è il momento di chiudere le indagini : Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

Usa - Legale della pornostar che avrebbe avuto una relazione con Trump : “La mia assistita ha subito minacce fisiche” : Il legale della pornostar Stormy Daniels – che avrebbe ricevuto 130mila dollari per il suo silenzio su una presunta relazione con Donald Trump – ha dichiarato che la sua assistita ha subito minacce fisiche. Lo ha dichiarato in alcune interviste con diversi media Usa senza, però, fornire ulteriori dettagli. Ma non è tutto, perché l’avvocato Michael Avenatti ha dichiarato alla Cnn di essere stato contattato da altre sei donne per ...

Donald Trump Jr e Vanessa Haydon divorziano/ Beni e affidamento figli : "Nessuna battaglia Legale" : Donald Trump Jr, primogenito del presidente degli Stati Uniti, divorzia dalla moglie Vanessa Haydon dopo tredici anni di matrimonio e ben cinque figli.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:03:00 GMT)

Streaming ilLegale - anche Trump si scaglia contro la nuova forma di pirateria : I relatori hanno messo in luce l'evoluzione della pirateria online, oggigiorno rappresentata principalmente dallo Streaming illegale. L'ultima conferma di questa tendenza è stata la rivolta sul web ...

Usa : Legale Trump cerca bloccare intervista pornostar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate.NYT - Trump vuole nuovo Legale : 00.30 Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il NYT, secondo cui il legale, Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello Studio Ovale per discutetere questa possibilità. L'apertura a Flood, secondo ...

Dazi - Ue e Usa verso guerra commerciale. Germania e Francia : “Decisione di Trump ilLegale - ci esenti o reagiremo” : Il fronte caldo non è più quello della Corea del Nord. Ora il mirino di Donald Trump – pronto a incontrare l’arcinemico Kim Jong Un – si è spostato sull’Unione europea. Usa e Ue vanno verso la guerra. Commerciale, certo, ma ad altissimo rischio per le economie del vecchio continente. Dopo l’annuncio ufficiale che Washington imporrà Dazi su acciaio e alluminio importati dai Paesi “nemici”, tra cui la ...

Usa - il Legale Trump : "Ho pagato personalmente il silenzio della pornostar" : L'avvocato personale del presidente americano Donald Trump , ha detto di aver pagato di tasca propria la pornostar Stormy Daniels, che aveva affermato di aver avuto una relazione con il tycoon nel ...

