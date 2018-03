Lega | Salvini | Fazio mi ha invitato dopo elezioni ma ho detto no

Di Maio chiamerà anche Salvini. Il ledaer della Lega : 'Va bene' : Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove commenta: il no ai vitalizi sarà il "segnale di una politica che vuole riavvicinarsi alle persone, perché la Terza Repubblica, sarà la Repubblica dei ...

Silvio Berlusconi - Bruno Vespa lo avverte : 'Se rompi con Salvini - migrazione di forzisti nella Lega' : 'Attenzione, perchè se rompete con noi e fate un governo coi 5 Stelle, vengono giù tutte le Regioni e tutti i Comuni dove governiamo assieme, e con profitto, da anni e anni'. E' questo l'avvertimento ...

Salvini dominus del centrodestra? Brunetta lo gela : "È solo il leader della Lega" : “Come leader del centrodestra parlo e mi muovo a nome di tutti gli alleati”. Matteo Salvini non cede sul suo status di dominus della coalizione, e rivendica l’autorità per gestire in proprio la complicata...

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Brunetta contro Salvini : "È leader solo della Lega" : Mentre I leader dei partiti sono in attesa della convocazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni sul nuovo governo, proseguono a rilento e con molti ostacoli le trattative sulle presidenze di Camera e Senato. Intanto nella coalizione vincitrice delle elezioni, il Centrodestra, non è tutto rose fiori. Sembrano infatti esserci dei contrasti tra uno degli uomini più in vista di Forza Italia, Renato ...

Salvini : «Sono il leader del centrodestra e parlo a nome di tutti» Brunetta : «Leader sì - ma della Lega» : Lui si vede come leader del centrodestra, ma c'è chi, in quel centrodestra, non la pensa così. Protagonisti Matteo Salvini e Renato Brunetta. Il primo a parlare è il segretario del Carroccio, che in ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Matteo Salvini : 'Ricontate i voti a Modena. Forse il senatore della Lega...' : 'Qui a Modena su 276.527 votanti il senatore del Partito Democratico ha prevalso sul senatore della Lega di 46 voti, con 4.409 schede nulle. Siamo sempre stati davanti, poi con le ultime 15 sezioni si ...

Salvini vuole mangiarsi Berlusconi Il progetto segreto si chiama Lega Italia : Il progetto originario è del Governatore ligure Giovanni Toti, una sorta di avanposto leghista all'interno di Forza Italia, stando almeno agli azzurri invidiosi dell'exploit di Matteo Salvini. Parliamo del partito unico di Centrodestra... Segui su affarItaliani.it

Matteo Salvini - la rivolta della Lega a Bergamo : 'Mai col M5s. Noi lavoriamo - loro invece...' : Solo assistenzialismo. Solo Sud. Per questo nella Bergamasca mai e poi mai vorrebbero il Movimento 5 stelle al governo. Tantomeno con la Lega . A Verdello , non si scherza: 'Non hanno un'idea di ...