Lega | Giancarlo Giorgetti | ' Noi al governo coi 5 Stelle solo per tornare al voto'

"Lega-M5s ultima arma prima di tornare al voto". Il leghista Giancarlo Giorgetti continua a trattare con gli alleati : "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Sarebbe l'ultima ratio, l'ultima arma prima della disperazione" ha spiegato il leghista che sta conducendo le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato."II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza ...