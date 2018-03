vanityfair

: Le grandi mostre di Primavera (da non perdere) - TravellerItalia : Le grandi mostre di Primavera (da non perdere) - BootsonAlan : RT @vivoapiedinudi: [Da vedere: #mostre #fotografia] Conoscete #VivianMaier? Avete mai visto i suoi straordinari scatti? Se vi piace c'è… - Rodgerwalker : RT @vivoapiedinudi: [Da vedere: #mostre #fotografia] Conoscete #VivianMaier? Avete mai visto i suoi straordinari scatti? Se vi piace c'è… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Vi piace la fotografia? Ad Ancona c’è quello che fa per voi. Preferite la perfezione formale del Rinascimento? Allora forse è meglio programmare un weekend a Perugia. Sognate terre lontane? Roma vi darà pane per i vostri denti. Vi piacciono le piccole esposizioni di nicchia? A Milano e Venezia ci si concentra su poche opere alla volta. Insomma, questalein programma in Italia accontentano tutti gli amanti dell’arte, varie e diffuse come sono, dallecittà alla provincia. Qualche esempio? Partiamo da lontano, da lontanissimo anzi, e arriviamo fino in Giappone: qui ci fu un pittore, attivo nell’Ottocento, che seppe rappresentare i paesaggi, la natura e i piccoli villaggi giapponesi meglio di ogni altro. Lui è Utagawa Hiroshige, e alle sue raffinate e delicate silografie è dedicata la mostra delle Scuderie del Quirinale di Roma: oltre 200 opere che ...