Lazio | Inzaghi promuove la formula Europa

Lazio - Inzaghi esulta e cade a terra : lo scivolone diventa virale : Simone Inzaghi esulta con talmente tanto trasporto per la qualificazione della sua squadra all'Europa League che quasi cade per terra . Dopo la partita contro la Dinamo Kiev il mister della Lazio si ...

Lazio - Inzaghi : 'Il nostro obiettivo è arrivare in fondo' : KIEV - 'Andiamo ai quarti con merito. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grandissima gara: la Dinamo quest'anno non aveva ancora perso in casa. Se possiamo arrivare fino in fondo? ...