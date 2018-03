Lazio-Bologna | Inzaghi | ' La classifica è bugiarda | il VAR ci ha tolto dei punti'

Probabili formazioni Lazio-Bologna - Serie A 29^ giornata 18-03-2018 : Si affronteranno nel posticipo serale allo stadio Olimpico di Roma la lazio di Inzaghi ed il Bologna di Donadoni, due squadre dai destini diversi ma alla caccia di tre punti importanti. I biancocelesti dopo il passaggio del turno in Europa League vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, che manca da qualche giornata. Il mister è fiducioso che la squadra possa ripetere la prestazione di giovedì anche con qualche elemento stanco, ...

Banti per la Roma - Damato fischia Lazio-Bologna : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e ...

Lazio-Bologna : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : dove vederla IN TV E streaming Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta sia da Sky che da Mediaset. Nel primo caso su Sky Calcio 2, nel secondo su Premium Sport 2. Il match sarà visibile su tablet, ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Dybala stende l'Udinese : 2-0. La Lazio si inceppa a Cagliari. Atalanta - vittoria a Bologna : Prosegue, senza sosta, la marcia della Juventus : tre punti in casa contro l'Udinese nel segno di Dybala . A decidere la partita, infatti, una doppietta del fuoriclasse argentino: a segno al 20esimo ...

Valzer panchine in Serie A : Juventus - Lazio - Atalanta e Bologna cambiano allenatore - tutti i nomi : panchine Serie A – La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva ma già si pensa al prossimo campionato, in particolar modo diverse panchine potrebbero subire ribaltoni. La prima è quella della Juventus, l’avventura in bianconero del tecnico Massimiliano Allegri sembra essere giunta al capolinea, dalla prossima stagione si profila una stagione in Premier League mentre al club bianconero potrebbe arrivare Simone Inzaghi, grande ...

Maltempo Bologna e Modena : stop alla circoLazione dei mezzi pesanti : I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto, in via precauzionale e in considerazione delle previsioni meteo (abbassamento delle temperature, nevicate e gelate), il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province (autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali). Il divieto è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio – e estende ...

Milan e Lazio - cambiano gli orari delle gare contro Genoa e Bologna : Nel pomeriggio sono andati in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League, scenderanno in campo Milan e Lazio che affronteranno rispettivamente Arsenal e Dinamo Kyev in un doppio incontro che promette grande spettacolo. Nel frattempo a tenere banco è anche il campionato di Serie A, per questo motivo è stato deciso di cambiare gli orari di due partite. La Lega di Serie A ha modificato gli orari delle partite di Lazio e Milan, ...

Nuovi orari Genoa-Milan e Lazio-Bologna : ROMA, 23 FEB - Il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa Legue, che si svolto stamattina a Nyon , Svizzera, ha costretto la Lega di Serie A a modificare gli orari delle partite di Lazio e Milan ...

Serie A - modificati gli orari di Genoa-Milan e Lazio-Bologna : Il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa Legue, che si svolto stamattina a Nyon , Svizzera, ha costretto la Lega di Serie A a modificare gli orari delle partite di Lazio e Milan 9/a e 10/a ...

L'Inter batte il Bologna e scavalca la Lazio : L' Inter torna alla vittoria, batte il Bologna 2-1 ed è terza in classifica scavalcando la Lazio. La fulminea rete di Eder aveva sorpreso tutti, anche i tifosi nerazzurri che avevano sperato in bene. ...

Calcio - Serie A 2018 - 22ma giornata : big match tra Milan e Lazio - il Napoli ospita il Bologna - Juventus impegnata con il Chievo : La 22ma giornata della Serie A di Calcio offrirà tante sfide interessanti e molte potrebbero essere decisive, visto che i punti iniziano a pesare sempre di più per la classifica finale. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di campionato. Partiamo dall’anticipo di sabato sera che vedrà la Juventus impegnata in trasferta con il Chievo. La squadra di Allegri sta mentendo un rullino di marcia impressionate, con sette ...

