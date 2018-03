Lavoro | Cgil | peggiora la qualità dell' occupazione in Italia

8 marzo : Cgil - Lavoro donne - molto da fare : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Le donne in Italia continuano ad avere un gap occupazionale rispetto agli uomini di quasi 20 punti: "c'è ancora molto da fare". Lo scrive in una nota la segretaria confederale ...

Un nuovo modello di contratto di Lavoro. Intesa fra Confindustria e Cgil - Cisl e Uil : Nella settimana che precede le elezioni la Confindustria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo 18 mesi di trattative, hanno firmato un nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. Un punto ...

Area Fervet - Cgil : "Occasione da non perdere per rilanciare il Lavoro" : CASTELFRANCO - 'È salita agli onori della cronaca in questi giorni la notizia di una nuova asta per l'Area Fervet , l'ex stabilimento di borgo Padova a Castelfranco Veneto, oltre 92.000 metri quadrati che da anni ormai è dismessa. La base d'...

“Cercasi commesse single”. A Ragusa l’annuncio sessista. Cgil : “Donne ancora discriminate sul Lavoro” : “Cercasi due figure da inserire nell’azienda come commessa, età massima 30 anni, non sposata e non convivente”. È l’annuncio pubblicato da un negozio in franchising che si trova all’interno del centro commerciale Le Masserie di Ragusa. Un avviso che ovviamente ha trascinato tra le polemiche l’azienda, accusata di sessismo sui social network, e che ha provocato reazioni anche dalle istituzioni. Per provare a smorzare le ...

Lavoro : Cgil Sicilia - caso Ragusa conferma discriminazione donne : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Il caso di Ragusa conferma che la discriminazione delle donne sul Lavoro è ancora fenomeno diffuso e si spinge fino a colpire diritti fondamentali e la dignità della persone. Fatti come quello dell’offerta di Lavoro per donne single nel centro commerciale di Ragusa son

Lavoro : Cgil - con parità di accesso per donne Pil Italia crescerebbe del 7% : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Se ci fosse parità di accesso al Lavoro il Pil del nostro paese crescerebbe del 7%. Invece le donne continuano ad avere difficoltà ad inserirsi nel mondo del Lavoro e quando riescono continuano ad essere pagate meno". Così la segretaria nazionale della Cgil Gianna Frac

Zannotti (Cgil) fa il punto su Lavoro - sviluppo - bacini e sanità : Cosa manca alla nostra economia? ' Ci troviamo in un territorio che non fa sistema e ragiona prevalentemente per comuni. È tempo invece di ragionare nell'ottica di un'area metropolitana tra Pisa e ...

Sicilia : Flai Cgil - avviare subito a Lavoro forestali antincendio : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "E' positivo che il ddl sull’esercizio provvisorio preveda le somme per l’utilizzo dei forestali nell’antincendio. L’obiettivo deve essere adesso fare partire quest’anno la campagna senza ritardi. Per questo chiediamo che vengano subito avviati tutti i lavoratori neces

Sindacati - Cgil-Cisl-Uil : per 2018 Lavoro - fisco - giovani. Meno tasse su salari : lavoro, fisco, giovani. Sono queste le grandi sfide che i Sindacati chiedono di mettere al centro dell'azione politica nel 2018. 'Il nostro augurio dice la Cgil è che venga affrontato seriamente il vero tema del Paese cioè il lavoro, con diritti e tutele, creando occupazione in particolare femminile e ...

Umbria - Lavoro in calo - Il Rapporto Ires Cgil : Si conferma insomma l'allarme occupazione in Umbria, 'con l'esigenza di ridare dignità e diritti al mondo del lavoro, soprattutto giovanile. Infatti, finita la politica degli incentivi alle imprese ...