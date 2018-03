L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni cerca 24 praticanti

Autorità di Donetsk commentano nuova operazione militare a Kiev - : Venerdì scorso, il Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha detto che il regime dell'operazione antiterrorismo nel Donbass è terminato ed è stato sostituito dall'operazione delle Forze Unite. In ...

Foggia - arrestata per truffa l'avv. Cantone. Si spacciava per sorella del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...

USA : Autorità accusano di frode per presidentessa di Theranos : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Autostazioni - Autorità Trasporti avvia consultazione su regole per garantire accesso equo : Teleborsa, - L'Autorità dei Trasporti , ART, ha indetto una nuova consultazione pubblica sul proprio schema di atto di regolazione recante "misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non ...

La Commissione Ue propone un'Autorità per il lavoro : ROMA - Il dumping sociale fa paura. Tant'è che la Commissione europea propone di creare un'Autorità del lavoro che avrà il compito di facilitare la mobilità, ma anche di reprimere gli abusi alle ...

L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori sulla storia delle bollette ogni 28 giorni : L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, l’Antitrust italiana – ha detto di aver avviato un procedimento istruttorio nell’ipotesi che quattro grandi operatori di telefonia mobile – TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb – si siano accordati per The post L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori sulla storia delle bollette ogni 28 ...

Lagarde : sforzi Autorità per capire dove nascono crisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Fancy Bears : Mclaren esegue l'ordine delle Autorità canadesi per indebolire lo sport russo - : ... per screditare il movimento olimpico, e anche per la lotta per il potere e il denaro nel mondo dello sport.

Assemblea Ait senza sorprese - concessione a Nuove Acque approvata. Attesa per l'Autorità nazionale : Assemblea regionale dell'Ait senza sorprese. La richiesta di proroga della concessione per la gestione del servizio idrico nel territorio aretino e nella Valdichiana senese a Nuove Acque è stata ...

Grande successo per il Fitwalking del Cuore 2018 : il saluto delle Autorità e lo start! (VIDEO) : Cronaca Domenica, 21 Gennaio 2018 12:40 Leggi tutto: Grondaia pericolante in un palazzo di Sampeyre: intervento dei Vigili del Fuoco

Papa Francesco alle Autorità del Perù : 'La corruzione infetta tutto' : La corruzione è il 'virus' della politica. Non ha usato mezzi termini Papa Francesco parlando venerdì a Lima davanti al capo dello Stato peruviano Kuczynski,

Hawaii - falso allarme per un missile in arrivo : 38 minuti di panico - poi le Autorità si scusano. “Testo partito per sbaglio” : “Tesoro mettiti al riparo, ti amo”. “Se stai dormendo svegliati e chiamaci immediatamente”. E poi le dirette tv interrotte, compreso il match Tottenham-Everton: schermo blu e scritta in sovraimpressione che annuncia l’arrivo del razzo. La fuga e la paura. Il panico alle Hawaii è durato 38 minuti. “Un missile balistico si sta dirigendo verso le Hawaii, mettersi immediatamente al riparo. Questa non è ...