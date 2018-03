Laura Pausini | «Questa è la mia promessa di un nuovo percorso che inizia da qui»

Che tempo che fa : il 18 marzo 2018 ospiti Laura Pausini ed Antonio Albanese : Laura Pausini tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa 2018 Domani, domenica 18 marzo 2018 a Che tempo che fa tra gli ospiti ci sarà anche lei: la ‘mitica’ Laura Pausini. La cantante presenzierà negli studi orchestrati da Fabio Fazio a pochi giorni di distanza dall’uscita del suo nuovo album, il […] L'articolo Che tempo che fa: il 18 marzo 2018 ospiti Laura Pausini ed Antonio Albanese proviene da Gossip e ...

Il ritmo del duetto di Laura Pausini feat. Simone e Simaria in Novo : audio e testo : Nel giorno del rilascio di Fatti sentire, arriva anche il duetto di Laura Pausini feat. Simone e Simaria in Novo. Il brano è dedicato al mercato brasiliano e avrà presto un suo video ufficiale, che l'artista ha girato quando si è trovata in Sudamerica per partecipare a una trasmissione televisiva nella quale ha cantato Non è detto, in italiano. Fatti sentire sembra quindi fortemente votato al ritmo, dopo il duetto in Nadie Ha Dicho con Gente ...

Che tempo che fa : Laura Pausini e Trapattoni ospiti di Fabio Fazio : Che tempo che fa è il programma di Fabio Fazio in onda domenica 18 marzo alle 20.35 su Rai1. Tra gli altri ospiti Laura Pausini e Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese e Paolo Nespoli. Di seguito ecco qualche anticipazione. Che tempo che fa: Laura Pausini, Trapattoni e altri ospiti Domenica 18 marzo sarà aspite del programma di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai 1, Laura Pausini, che presenterà il suo nuovo album di inediti Fatti ...

Laura Pausini : due flash mob per creare la copertina più grande del mondo - album in vetta VIDEO : ... in contemporanea, ha composto la copertina del nuovo album come un vero e proprio tabellone umano che è diventato la cover musicale più grande del mondo . A coronare il momento romano, Laura è ...

Laura Pausini : "Essere accusata a Sanremo di falsità mi ha ferito. Avevo deciso di dire basta" : Il suo nuovo disco si intitola "Fatti sentire" ed è "è un invito a essere coraggiosi, a non aver paura dei giudizi altrui, a dire ciò che si pensa, a essere ciò che si è fino in fondo". E Laura ...

Laura Pausini per presentare il nuovo disco prenota un’intero aereo : Laura Pausini per presentare il suo nuovo album “fatti sentire” che uscirà in tutto il mondo ha infatti prenotato un intero aereo, il volo A320 Alitalia da Milano a Roma, sul quale ha chiamato a raccolta tutti i giornalisti. «Sono la prima donna a esibirsi al Circo Massimo? – dice dall’areo – Sono felice. La vendita sta andando bene. Ma spero anche di riuscire a riempirlo». Tre le tracce del nuovo disco (che proporrà in tour partendo ...

Laura Pausini presenta il nuovo album su un volo Alitalia : Laura Pausini presenta il nuovo album, Fatti Sentire, su un volo Alitalia ribattezzato per l’occasione AliLaura. Il nuovo disco di inediti è disponibile da oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi e in digitale in tutto il mondo. La cantante presenterà il nuovo album anche nel programma di Fabio Fazio Che Tempo che fa del 18 marzo. Laura Pausini presenta il nuovo album su un volo Alitalia Laura Pausini si è trasformata in una hostess per un ...

Laura Pausini concerti 2018 : nuove date in Italia – Biglietti : Laura Pausini concerti 2018. L’artista ha annunciato dieci nuovi appuntamenti live in Italia il prossimo autunno. Le date seguiranno le anteprime al Circo Massimo in programma per il 21 e per il 22 luglio. Laura Pausini si esibirà in concerto al Mediolanum Forum di Assago a Milano, per poi proseguire verso l’Arena di Verona il 19 settembre, poi a Eboli e Acireale. Ad ottobre sarà al Pala Florio di Bari per ...

Laura Pausini - la recensione di "Fatti sentire" : Eppure questa "nuova" Pausini funziona, anche a livello di attitudine: basti ascoltare come interpreta - divertita e convinta - il pezzo musicalmente più distante dal suo mondo, la simil-"Despacito" ...

Laura Pausini in volo per Fatti Sentire : foto e video della presentazione sull’aereo Alitalia : Laura Pausini in volo per Fatti Sentire: l'artista ha scelto un aereo Alitalia (ribattezzato AliLaura) per la presentazione del suo nuovo disco di inediti, disponibile da oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi e in digitale in tutto il mondo. Laura Pausini IN TOUR NEL 2018: LE DATE Tutti i testi delle canzoni di Fatti Sentire portano la firma di Laura che nella sua nuova fatica discografica è stata affiancata da un nutrito team di autori e ...

