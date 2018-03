Lara Croft sfodera l’arco ma il cinema è pieno di formidabili arciere

Novità al cinema : Maria Maddalena - Rachel e Lara Croft …la Festa della Donna è sempre! : Diversi da quelli sognati dalla piccola protagonista di I racconti dell'orso di , e con, Samuele Sestieri e Olmo Amato , una coproduzione con la Finlandia ambientata in un mondo magico popolato da ...

Tomb Raider 2018. Ci sono voluti 20 anni ma la nuova Lara Croft è tutta un’altra storia : Come una qualsiasi valletta era diventata famosa principalmente per essere tettona, in un’era in cui i videogiochi in ambiente 3D erano disegnati a poligoni giganti. Lara Croft aveva un grosso angolo al posto delle tette ma tanto bastava per il facile scandalo (per i genitori e i media) e il facile eccitamento (dei compratori). In shorts e treccia era stata protagonista di tre avventure (i primi tre Tomb Raider) molto influenti nel mondo ...

Alicia Vikander - 10 cose da sapere sulla nuova Lara Croft di Tomb Raider : Ci siamo: giovedì 15 marzo Alicia Vikander debutta nei panni di Lara Croft nel film Tomb Raider. L’attrice svedese ha raccolto il testimone da Angelina Jolie, dopo averla spuntata su Daisy Ridley. Chi nutriva delle perplessità rispetto all’attrice premio Oscar per The Danish Girl, nel caso non fosse bastato il primo trailer di Tomb Raider, deve aspettarsi una bella sorpresa. Il physique du rôle della nuova Lara Croft arriva dalla ...

Alicia Vikander - Tomb Raider / Ecco perché la sua Lara Croft sarà diversa da quella di Angelina Jolie : Alicia Vikander, Tomb Raider: Ecco perché la sua Lara Croft sarà completamente diversa da quella interpretata da Angelina Jolie nei due precedenti film sull'eroina della Eidos.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Alicia Vikander : «Essere Lara Croft» : Di Eva Carducci Un aspetto interessante del film, in uscita nelle sale italiane dal 15 marzo, è il modo in cui viene trasposto cinematograficamente uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi. Nei primi anni Duemila a vestire al cinema i panni dell’avventuriera fu Angelina Jolie, ma la sua cacciatrice di tombe era molto diversa da quella interpretata oggi da Alicia Vikander. https://www.youtube.com/watch?v=TErevoPrVr0 Angelina Jolie ...

Shadow of the Tomb Raider : trapela in rete il trailer del nuovo gioco di Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato in via ufficiale il 15 marzo ma su Facebook trapela di già il trailer del gioco, riporta Gematsu.L'attesa nuova avventura della nostra eroina Lara Croft uscirà su Playstation 4, PC e Xbox One, come sappiamo già. Il gioco uscirà il 14 settembre 2018 e avrà sia dei pre-order bonus che delle edizioni limitate, che saranno svelate nella giornata del 27 aprile. Square Enix il 7 dicembre 2017 ha definito il ...

"Porto più sentimenti e meno sangue" : la nuova Lara Croft dopo Angelina Jolie : Sono andata via da casa molto giovane e ho iniziato a girare il mondo, facendo un sacco di lavori, dalla cameriera, alla lavapiatti, alla fioraia. Volevo fare l'attrice e sapevo che sarebbe stato ...

Tomb Raider - Lara Croft sarà la nuova Wonder Woman? : Hollywood spera che Lara Croft possa essere la nuova eroina di successo: se ci riuscirà lo scopriremo il 15 marzo, quando 'Tomb Raider' esce in Italia e nel mondo

Lara Croft è tornata - e con lei il look da avventuriera di Tomb Raider : Alla fine degli anni Novanta, chiunque avesse una consolle non poteva non essere un appassionato di Tomb Raider, action game in cui una sexy archeologa andava alla ricerca del Triangolo della Luce, un artefatto magico che permetteva di controllare il tempo. Il videogioco ebbe talmente tanto successo da diventare un film nel 2001, che aveva come protagonista una Angelina Jolie che è passata alla ...

Torna al cinema Tomb Raider : 'La mia Lara Croft un'eroina femminista' : Tempo di remake, a Hollywood, remake di un film tratto da un videogioco: 'Tomb Raider', stavolta diretto dal norvegese Roar Uthaug e nelle sale italiane dal 15 marzo. La prima donna protagonista di un ...

Il ritorno di Lara Croft - è di nuovo Tomb Raider : Protagonista, nel ruolo che lanciò come icona sexy Angelina Jolie, è l'attrice svedese Alicia Vikander. Vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per 'The Danish Girl', l'...

ALICIA VIKANDER / Il nuovo volto di Lara Croft : "Non potrei mai competere con Angelina Jolie" : ALICIA VIKANDER è la nuova Lara Croft in Tomb Rider, film nel quale avrà il difficile compito di sostituire l'icona Angelina Jolie. Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Lara Croft arriva su Final Fantasy Brave Exivius : Per celebrare l'uscita dell'attesissimo film di Tomb Raider (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo Final Fantasy Brave Exivius per un periodo limitato a partire dal 9 marzo.Il trailer che presenta questa fantastica collaborazione è visualizzabile di seguito:Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l'eroina del videogioco d'azione e d'avventura Lara Croft and the Temple of Osiris ...

FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS : Arriva Lara Croft : Per celebrare l’uscita dell’attesissimo film di TOMB RAIDER (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS® per un periodo limitato a partire dal 9 marzo Lara Croft Arriva in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l’eroina del videogioco d’azione e ...