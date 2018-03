L’amore ai tempi della lega

L’amore ai tempi di San Valentino : quanto spendono gli europei per un gesto d’amore? : Il 14 febbraio, ricorrenza tanto attesa quanto temuta, sta per arrivare puntualissima e gli innamorati sono già in cerca di quel gesto d’amore da dedicare alla propria metà. Scatole di cioccolatini, mazzi di rose rosse, bottiglie di champagne e giarrettiere osé sono gli tra gli acquisti più comuni, e hanno il loro costo. HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca per case e appartamenti vacanza, ha messo a confronto il budget speso per San ...