La sindaca Appendino invia al Coni la lettera di manifestazione d’interesse per le

FCA - rischio esuberi a Torino. Chiamparino e Appendino scrivono a Marchionne - sindacati : “No investimenti e ammortizzatori esauriti” : Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori. “Si tratta di un’occasione utile di confronto, a fronte di un’incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato ...

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...

Torino - Renzi contro Appendino : “Bilanci falsificati”. La sindaca : “Fa il pm - ma i suoi sono indagati per Salone del Libro” : Il riferimento è chiaro anche se il nome di Chiara Appendino non lo pronuncia: “Noi siamo gli amministratori che non falsificano i bilanci, non mettono cinque milioni in più a penna. E nelle nostre città i revisori dei conti non si dimettono”. E poi c’è il palco da cui Matteo Renzi parla, a fugare ogni dubbio: il Lingotto di Torino. Così la sindaca del capoluogo piemontese non perde tempo e risponde: “Ha deciso di ...

