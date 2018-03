La Lorenzin | Quello è Gino Paoli? Ma il ritratto è di Enzo Ferrari

Redditi dei politici - nel 2017 quello di Grillo sale a 420mila euro. Fedeli resta la più ricca tra i ministri - in coda Lorenzin : Come nel 2016, nel governo Gentiloni la più “ ricca ” è la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli , che nel 2017 ha dichiarato 182.016 euro. Segue il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, con 166.264 euro. Il titolare dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si attesta 122.457 euro, mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a quota 107.401. E’ quello che emerge dalla documentazione pubblicata sul sito ...

Centrosinistra - i centristi della Lorenzin : “Martedì il simbolo”. Ma la Margherita non molla : “Non quello di Rutelli” : La lista centrista al fianco del Pd ci sarà. Il Centrosinistra, sia pure in formato mini, non si ridurrà al solo Partito Democratico. Superata la strettoia dell’incidente – diplomatico e politico – con Emma Bonino e “+Europa“, nell’alleanza democratica spunta un altro problema, quello di Civica Popolare, cioè la mini-formazione centrista che raccoglie un po’ di Udc, un po’ di alfaniani e un ...