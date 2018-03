La Juve mette la freccia | Martial in arrivo dallo United

La Juve mette la freccia : c'è Martial in arrivo dal Manchester United : Trattativa avviata per portare in bianconero il 22enne francese che ha il contratto in scadenza nel 2019

Juve - Buffon : 'Smettere? Finché avrò voglia di soffrire - andrò avanti' : 'Quando smetterò? Le motivazioni sono tutto. Finché ho voglia di soffrire, di combattere, andrò avanti'. Così Gigi Buffon parla del suo futuro, ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda ...

Inter - senti Mourinho : 'Anche la Juve smetterà di vincere' : José Mourinho, ex tecnico dell' Inter ora sulla panchina del Manchester United , ha commentato il momento nerazzurro ai microfoni di Rai Sport : 'L'Inter non vince? Nel mondo del calcio ci sono momenti di transizione, non puoi sempre vincere. Anche la Juve passerà un momento così… '

Il doppio addio di Gigi a Juve e Italia: Buffon smette a fine anno Il portiere avrebbe già deciso di smettere al termine della stagione.

Buffon, addio a Juventus e Nazionale? Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno. L'estremo difensore bianconero vicino all'addio al calcio giocato dopo questa stagione

Juventus-Atalanta - le pagelle : Douglas impetuoso - Buffon commette qualche errore : Buffon 5,5 Un tiro del Papu controllato sopra la traversa, reattivo su tocco debole da zero metri sempre di Gomez. Sbaglia i tempi sull'uscita sempre su Gomez nell'azione del palo da 35 metri. ...

Berlusconi contro Zoff e Togliatti con la Juve. Quando la politica si intromette nello sport : Il calcio ai tempi della Prima Repubblica. Dribbling tra le stanze del potere, Quando la tribuna era il Parlamento. Gli intrecci fra pallone e politica, in Italia, risalgono alla notte dei tempi. Prima parola chiave: inciucio. Seconda: complotto. C’è di che divertirsi, l’avrete capito. Sfogliando, gli aneddoti saltano all’occhio come rane dopo un’alluvione. Quella volta che l’allora Ministro del Bilancio Cirino Pomicino si presentò ai cancelli ...

Buffon : 'Smettere è come morire! Italia - ci sono. Scudetto? Non fossi alla Juve tiferei Napoli. A Cardiff presuntuosi' : Se non fossi il portiere della Juve mi piacerebbe lo scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da Italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli ...

Juventus batte Torino e mette pressione al Napoli : ma che brutto derby della Mole! : 1/24 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Torino-Juventus - Mazzarri : “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri : “Buffon riposa. Il Torino non ha…” : Torino-Juventus, Mazzarri: “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri: “Buffon riposa. Il Torino non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: “NON ...

Mazzari : "Torino miglior squadra al mondo. Metteremo in difficoltà la Juventus. Belotti è come Higuain" : Io sono al Torino, per me è la squadra più forte al mondo, e devo essere convinto che i miei giocatori siano i migliori. E lavorino per diventarlo. Il mio obiettivo è quello di dare più input ...

Juventus - Buffon 'Non smetterei mai di giocare. Donnarumma il mio erede' : ROMA - 'Smettere o continuare? La verità è che un giocatore non smetterebbe mai di giocare': In un'intervista concessa a Maurizio Costanzo, che andrà in onda giovedì in seconda serata su Canale 5, ...

Juve - Buffon : "La verità è che un calciatore non smetterebbe mai di giocare - ma.." : Il capitano si confessa da Maurizio Costanzo: "Con il presidente Agnelli c'è un gentlement agreement, ci parleremo"

Juve - Marotta : 'Non possiamo permetterci Kane. Sul futuro di Buffon...' : Beppe Marotta , amministratore delegato della Juventus , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Tottenham: 'Adesso ci sono due partite secche in cui ci giochiamo il passaggio del turno. È importante giocare con intelligenza, il Tottenham è un avversario ...