La Corte d' Appello di Torino riconosce l' errore di calcolo | Bergesio è eletto

Mondo di mezzo - la Corte d'Appello : no a nuovo dibattimento nel processo di secondo grado : Non ci sarà un nuovo dibattimento nel processo di secondo grado sul 'Mondo di mezzo'. Il collegio della terza sezione, presieduto da Claudio Tortora ha accolto le motivazioni della procura che ...

Elezioni : Di Maio - presidente Corte Appello non proclami chi non ha restituito : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Andrò dal presidente della Corte d’Appello e gli chiederò di non proclamarli e loro sanno che devono rinunciare altrimenti gli faccio causa per danno di immagine al movimento. Stiamo parlando di una o due persone al massimo”. Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5, a proposito dei candidati che non hanno restituito i rimborsi al movimento e che se eletti in Parlamento ...

Palermo - condannato Miur : Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti a termine : La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza in primo grado, condanna il Miur e riconosce il diritto all’assunzione di 30 precari per reiterato abuso dei loro contratti a TD. La Corte d’Appello di Palermo condanna il Miur ad assume 30 precari ATA per abuso di contratti a termine La clamorosa sentenza ha condannato, […] L'articolo Palermo, condannato Miur: Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti ...

Insegnare fino a 70 anni? Si può : a dirlo è la Corte d’Appello di Venezia : Vicenda lunga e intricata quella che ha coinvolto un’insegnante precaria di Treviso. Il ricorso da lei avviato contro il Miur si è però concluso a suo favore. La donna potrà continuare a Insegnare fino a 70 anni. Così è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Venezia. Prima il depennamento, poi il reinserimento in graduatoria […] L'articolo Insegnare fino a 70 anni? Si può: a dirlo è la Corte d’Appello di Venezia ...

La Corte di Appello di Versailles ha confermato l’esclusione di Jean-Marie Le Pen dal partito che ha fondato : il Front National : Venerdì 9 febbraio, la Corte di Appello di Versailles ha confermato l’esclusione di Jean-Marie Le Pen dal Front National, il partito che aveva fondato nel 1972 e la cui leader è ora sua figlia Marine Le Pen. L’esclusione di Jean-Marie The post La Corte di Appello di Versailles ha confermato l’esclusione di Jean-Marie Le Pen dal partito che ha fondato: il Front National appeared first on Il Post.

Corte d'appello Figc - ridotta a un turno la squalifica di Mazzarri : La prima sezione della Corte sportiva d'appello nazionale ha parzialmente accolto il ricorso del tecnico del Torino Walter Mazzarri contro le due giornate di squalifica e i 5000 euro di multa che gli ...

Morte in campo di Morosini - la Corte d'Appello conferma condanna per i medici : Pescara - La Corte d'Appello dell'Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, ha confermato le condanne emesse nell'ambito della sentenza di primo grado in relazione alla Morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini, 26 anni, avvenuta sul terreno di gioco dello Stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile 2012 durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Invariate dunque le condanne a un anno per il medico del 118 di ...

Corte d'Appello di Napoli - L'ex sottosegretario Cosentino torna in libertà : Nel 2005 Berlusconi lo nomina coordinatore del Pdl in Campania , e nel 2008 diventa sottosegretario all'Economia . Poi le inchieste e i processi: la prima volta che Cosentino ha varcato la porta di ...

Sì della Corte d'Appello : Cosentino torna in libertà dopo 4 anni : torna in libertà Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario all'Economia del Governo Berlusconi nonché coordinatore regionale campano di Forza Italia. Cosentino, originario di Casal di Principe, ha trascorso gli ultimi quattro anni in regime di carcerazione ...

La Corte d'Appello riapre a sorpresa il processo sull'alluvione del 2011 : Invece della sentenza i giudici decidono di risentire tre protagonisti fondamentali della vicenda. Fra questi una delle figure più dibattute, il funzionario...

LUCA VARANI/ Manuel Foffo - Corte d’Appello ordina perizia psichiatrica : il padre - “è un caso da ergastolo!” : LUCA VARANI, al via il processo d'Appello a carico di Manuel Foffo accusato di aver massacrato il 23enne romano. Giudici ordinano perizia psichiatrica, incredulo il padre della vittima.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:22:00 GMT)

La Corte d'appello dispone la perizia psichica per Manuel Foffo - accusato dell'omicidio di Luca Varani : Saranno i risultati di una perizia medico-legale a verificare la capacità d'intendere e volere di Manuel Foffo, sotto processo in appello a Roma per la vicenda della morte di Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. L'ha deciso la prima Corte d'assise d'appello. Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione lo scorso febbraio con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario aggravato ...

Elezioni - documenti irregolari : stop della Corte d’appello a 17 candidati. A rischio la Brambilla e Garavaglia : Noi con l’Italia tenta l’aggancio della soglia di sbarramento del 3 per cento, molto vicina, ma per il momento ha più di un problema con le proprie liste di candidati in Lombardia, una delle Regioni in cui è più forte quella che è stata chiamata la “quarta gamba” del centrodestra. La Corte d’appello di Milano ha infatti contestato le candidature in 17 collegi uninominali. Mancano dei documenti, come la dichiarazione di ...