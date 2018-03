Kim Jong-un incontra Trump | ecco la possibile sede del vertice

Blastingnews

(Di sabato 17 marzo 2018) Non esiste ancora una data e nemmeno unaper ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord VIDEO, dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che laidonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta o, quantomeno, c'è gia' un'idea in proposito. La visita in Svezia Ha colto un pò tutti di sorpresa la visita ufficiale in Svezia del ministro degli #Esteri della #corea del nord, Ri Yong-ho, più che altro perché non era stata preannunciata e questo aspetto alimenta certamente il primo sospetto circa il vero scopo della missione di uno dei fedelissimi di Kim-un. Gia' in passato, il Paese scandinavo aveva avuto un importante ruolo ...