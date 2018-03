Juventus su Martial? I tifosi titubanti | meglio Pjaca

Juventus -Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial - La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’ offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial , contatti già avviati : Marotta ...

Juventus - Modric e Martial per confermarsi tre le grandi d’ Europa. Uno sguardo alle cifre… : Juventus, Modric E Martial- Quarti di finale in tasca, ma occhi già puntati al futuro e in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Modric. Il centrocampista croato potrebbe prendere in serie considerazione l’idea di lasciare il Real Madrid a fine stagione […] L'articolo Juventus, Modric e Martial per confermarsi tre le ...