Juventus | occhi su un tedesco campione del mondo

Juventus - occhio al Real su Emre Can : occhio AL Real - Però, secondo la Gazzetta dello Sport , nelle ultime settimane il Real Madrid si è inserito su Emre Can. Il quale non è rimasto indifferente a questo corteggiamento. Per questo ...

Juventus - l'allerta tuffi di Wenger. Chiellini & Benatia - occhio : INVIATO A LONDRA - L'avviso è partito. Destinatari: Andrea Barzagli , Giorgio Chiellini , Medhi Benatia e tutti quelli vestiti di bianconero che questa sera dovessero trovarsi di fronte Harry Kane , ...

Probabili formazioni / Lazio Juventus : occhio al grande ex. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ritrova Higuain che però non è al meglio, Simone Inzaghi senza Marusic(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Juventus - Allegri/ "Dybala sì - Higuain no" - il tecnico strizza l'occhio a Milinkovic-Savic : Juventus, Allegri: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Coppa Italia - Rocchi arbitrerà Lazio-Milan. A Fabbri Juventus-Atalanta : Sono stati resi noti gli arbitri delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì. Michael Fabbri dirigerà alle 17.30 Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium, mentre Gianluca Rocchi ...

Coppa Italia Juventus-Atalanta - arbitra Fabbri. Lazio-Milan : Rocchi : ROMA - Sono stati designati i direttori di gara in vista delle semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì. Per quanto riguarda Juventus-Atalanta , alle 17.30, è stato designato ...

Infortunio Bernardeschi/ Juventus - problemi ai legamenti del ginocchio : la diagnosi ufficiale : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Infortunio Bernardeschi / Juventus - iperestensione del ginocchio sinistro : Allegri in apprensione : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:27:00 GMT)

Calciomercato Juventus - operazione ‘alla Ogbonna’? Occhi su Nkoulou del Torino : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal pareggio in Champions League contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale, la situazione per la squadra di Allegri si è complicata maledettamente. I bianconeri sono tornati subito al lavoro per preparare l’importante match di campionato contro il Torino, derby che non ha bisogno mai di presentazioni. Potrebbe aprirsi anche una nuova clamorosa situazione di mercato con ...

Pistocchi fa ‘fuori’ la Juventus dalla Champions : “il giorno del sorteggio ridevano…” : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Juventus e Tottenham, pareggio per 2-2 e le cose si sono tremendamente complicate per la squadra di Massimiliano Allegri. In doppio vantaggio i bianconeri sono sono stati capaci di mantenere il risultato, gol di Kane, poi anche un rigore sbagliato dal Pipita, nelle ripresa il pareggio di Eriksen su calcio di rigore. Continua a pungere la Juventus il giornalista Pistocchi che ...

Pistocchi ancora contro la Juventus : questa volta nel mirino c’è Chiellini : Il rapporto tra Pistocchi e la Juventus è sempre più teso, il giornalista ha preso di mira il club bianconero, nelle ultime ore è arrivata un’altra frecciata. In particolar modo hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Chiellini su Guardiola: “Guardiola ha rovinato il nostro calcio. Negli ultimi 10 anni i nostri allenatori hanno provato a imitarlo senza avere le sue competenze col risultato che i tecnici italiani hanno perso ...

INFORTUNIO STURARO/ Distorsione a caviglia e ginocchio per il centrocampista della Juventus - ma non è grave : INFORTUNIO STURARO, Distorsione alla caviglia e al ginocchio per il centrocampista della Juventus che oggi si è allenato a parte. Non sembra essere un problema però di grave entità.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...

Pecoraro / “Scudetto? Spero vinca il Napoli” - la replica di Pistocchi : “Abete tifava Juventus…” : Pecoraro: “Scudetto? Spero vinca il Napoli”, e i social si scatenano contro il Procuratore Figc. L’uscita infelice del numero uno della Procura della Federcalcio fa scatenare i tifosi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:21:00 GMT)