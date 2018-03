Juventus a rischio per Bonucci e i tifosi lo provocano sui social

Roma qualificata ai quarti/ Champions League : giallorossi avanti - rischio 'derby' con la Juventus! : Roma qualificata ai quarti di Champions League: il gol di Edin Dzeko spinge i giallorossi tra le otto regine della coppa internazionale, eliminato un pur volenteroso Shakhtar Donetsk(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:53:00 GMT)

Calciomercato Juventus - ecco qual è il rischio per Emre Can : TORINO - La Juventus non allenta la marcatura su Emre Can , svicolato di lusso della prossima estate, e il progetto dei campioni d'Italia continua a intrigare il centrocampista del Liverpool . I ...

Champions League 2018 - le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : CLICCA QUI PER DATA, PROGRAMMA, ORARI DEL Sorteggio La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel ...

Champions League 2018 - i possibili avversari della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel prossimo turno a eliminazione diretta. I Campioni ...

Higuain tiene in ansia la Juventus : a rischio anche per il Tottenham : TORINO - L'amico Paulo Dybala segna in allenamento un gol strepitoso di sinistro, Gonzalo Higuain continua invece con il programma differenziato: non si è aggregato neppure ieri con la squadra, ma ha ...

Coppa Italia - gare a rischio per Burian? Le ultime su Juventus-Atalanta e Lazio-Milan : Juventus-Atalanta e Lazio-Milan sono le semifinali (di ritorno) di Coppa Italia che si giocheranno nella serata di domani. Su tutta la penisola si sta abbattendo un’ondata di gelo che sta causando problemi un po’ dappertutto e che ha già portato al rinvio di Juventus-Atalanta di campionato nella serata di domenica. Ebbene, il gelo non si è placato ed in vista delle due semifinali di Coppa Italia c’è ancora qualche valutazione ...

Juventus Atalanta rinvio per neve/ Coppa Italia a rischio? Rimborso per la gara di Serie A : Juventus Atalanta rinvio per neve, la corsa Scudetto cambia scenario. Inevitabilmente ci sarà meno pressione per la squadra di Maurizio Sarri che stasera può andare in mini fuga a +4.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:05:00 GMT)

Juventus - ancora differenziato per Higuain : rimane a rischio per la Coppa : TORINO - Juventus subito al lavoro per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, mercoledì pomeriggio alle 17.30 all'Allianz Stadium. Oggi i bianconeri di Massimiliano ...

Clamoroso Juventus-Atalanta : a rischio anche la gara di Coppa Italia - i dettagli : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Burian - Torino sommersa dalla NEVE : Juventus-Atalanta rinviata a data da destinarsi - a rischio anche la semifinale di Coppa Italia di Mercoledì [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Serie A - Juventus-Atalanta a rischio rinvio per neve - si decide nei prossimi minuti : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di aspettare. Per ora regna il pessimismo

Burian - bufera incredibile a Torino con -3°C : Juventus-Atalanta a rischio - partita rinviata? Ecco le immagini in diretta dallo Stadium [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Juventus - tegola Bernardeschi : 20 giorni di stop - poi altri esami. C’è il rischio operazione… : Juventus, tegola Bernardeschi: 20 giorni di stop, poi altri esami. C’è il rischio operazione… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, tegola Bernardeschi- Potrebbe esser più grave del previsto l’infortunio occorso a Federico Bernardeschi in occasione del match tra Torino e Juventus. Un infortunio che lascerà fuori l’ex Fiorentina ...

La Juventus non rottama - “veterani” pronti al rinnovo : poco coraggio ed un rischio enorme : La Juventus si appresta a varare una politica davvero molto rischiosa. Il club sta per concludere alcune operazioni che faranno discutere, vale a dire i rinnovi di Chiellini, Barzagli e Buffon. Tre veterani, tre calciatori che vanno ringraziati per quanto fatto con la maglia bianconera, ma forse adesso sarebbe stato meglio dirsi addio. Invece sembra proprio che non sarà così. L’età avanza ed al momento del rinnovo Barzagli avrà 37 anni, ...