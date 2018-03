Juve nei guai | Allegri via | il Psg si muove per il tecnico bianconero

Champions League - nei quarti è Italia-Spagna : Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid : Sorteggio pesante per le due italiane nei quarti di Champions League la Roma affronterà il Barcellona, prima in casa per gli spagnoli, e la Juventus incontrerà il Real Madrid, rivincita...

Serie A - Juventus-Atalanta a rischio rinvio per neve - si decide nei prossimi minuti : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di aspettare. Per ora regna il pessimismo

Tottenham - Kane come Drogba : record nei derby di Londra. Messaggio alla Juve : Kane come Shearer, e poi Kane meglio di Shearer. Kane come Messi, e poi Kane meglio di Messi. C'è ora un nuovo capitolo in questo continuo gioco di record che insegue in ogni partita l'attaccante del ...

Infortunio De Sciglio e Juventus nei guai : uomini contati in un momento delicato : Infortunio De Sciglio, l’ennesimo in casa Juventus di una stagione davvero disgraziata. Solo negli ultimi 3 giorni sono finiti ko anche Higuain e Bernardeschi oltre al terzino. Matuidi sta recuperando ma non è ancora la top così come Buffon, mentre Barzagli è ancora fermo ai box assieme a Cuadrado e Howedes. La situazione infortunati in casa bianconera non è certo idilliaca e c’è chi punta il dito contro Allegri che ha cattive ...

Juve - Chiellini annuncia il rinnovo : 'Nei prossimi mesi l'accordo' : Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco l'intervista al difensore italiano: 'A Napoli match importante. Quando serve riusciamo ad alzare il livello. A breve rinnovo il contratto. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo'

La Juventus non brilla ma continua a vincere : il segreto è nei numeri : 1 di 6 Successiva TORINO - Non è stata una partita brillante quella della Juventus contro il Genoa . Ma è bastato un gol di Douglas Costa al 16' per vincere e tenere la scia del Napoli. A freddo, l'...