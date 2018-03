Juve nei guai : Allegri via : il Psg si muove per il tecnico bianconero : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sarebbe nel mirino del Psg per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club parigino aveva deciso di puntare forte su Luis Enrique come successore di Emery, in uscita dopo il tracollo in Champions, ma, le pretese economiche hanno bloccato l’affare. La decisione allora di puntare sull’allenatore italiano proponendo un contratto faraonico e giocatori di ...

Champions League - nei quarti è Italia-Spagna : Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid : Sorteggio pesante per le due italiane nei quarti di Champions League la Roma affronterà il Barcellona, prima in casa per gli spagnoli, e la Juventus incontrerà il Real Madrid, rivincita...

Serie A - Juventus-Atalanta a rischio rinvio per neve - si decide nei prossimi minuti : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di aspettare. Per ora regna il pessimismo

Tottenham - Kane come Drogba : record nei derby di Londra. Messaggio alla Juve : Kane come Shearer, e poi Kane meglio di Shearer. Kane come Messi, e poi Kane meglio di Messi. C'è ora un nuovo capitolo in questo continuo gioco di record che insegue in ogni partita l'attaccante del ...

Infortunio De Sciglio e Juventus nei guai : uomini contati in un momento delicato : Infortunio De Sciglio, l’ennesimo in casa Juventus di una stagione davvero disgraziata. Solo negli ultimi 3 giorni sono finiti ko anche Higuain e Bernardeschi oltre al terzino. Matuidi sta recuperando ma non è ancora la top così come Buffon, mentre Barzagli è ancora fermo ai box assieme a Cuadrado e Howedes. La situazione infortunati in casa bianconera non è certo idilliaca e c’è chi punta il dito contro Allegri che ha cattive ...

Juve - Chiellini annuncia il rinnovo : 'Nei prossimi mesi l'accordo' : Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco l'intervista al difensore italiano: 'A Napoli match importante. Quando serve riusciamo ad alzare il livello. A breve rinnovo il contratto. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo'

La Juventus non brilla ma continua a vincere : il segreto è nei numeri : 1 di 6 Successiva TORINO - Non è stata una partita brillante quella della Juventus contro il Genoa . Ma è bastato un gol di Douglas Costa al 16' per vincere e tenere la scia del Napoli. A freddo, l'...