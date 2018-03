Juve : Marotta - Allegri resta con noi : Sulla Champions "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real". Quanto al possibile anticipo di Juve-Milan, Marotta spiega "abbiamo ...

Marotta : 'Anticipare Juventus-Milan sarebbe illogico' : Abbiamo una rosa sufficiente per affrontare tutte le competizioni, questo è un gruppo di qualità e coglieremo delle opportunità - ha detto a Premium Sport -. Questa è la fase del monitoraggio, siamo ...

Juventus - Marotta parla di mercato e Spal : Come sapete il prossimo è un turno delicato, ci sono tanti calciatori in giro per il mondo e il loro rientro è lungo, cercare di anticipare sarebbe una soluzione illogica. Non dobbiamo trovare ...

Marotta svela : “Wilshere alla Juventus? Stiamo per prendere un altro calciatore…” : La Juventus in campo per la gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Wilshere? Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ...

Juventus-Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial- La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial, contatti già avviati: Marotta ...

Juve - regalo di Marotta : colpo Gimenez : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus ha messo le mani su José Maria Gimenez . Il difensore dell'Atlético Madrid è il regalo di Marotta che vuole rafforzare la difesa e sta lavorando per portarlo a ...

Marotta lascia la Juventus per la Federcalcio? Importanti dichiarazioni : “Io al vertice della Federcalcio? Ritengo di non aver ancora ultimato la mia esperienza alla Juve ma per un dirigente che è nel calcio da 40 anni penso che sia il coronamento di un sogno”. L’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta commenta così prima della gara di campionato contro l’Atalanta. “Però è un discorso per il futuro, in questo momento sono alla Juve, godo della stima del presidente e con ...

Juve : rinnovi in vista per Marotta - Nedved e Paratici : Juve: rinnovi in vista per Marotta, Nedved e Paratici Prima di tutto le fondamenta, perché la casa Juve continui a essere solida. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di confermare in blocco tutta la dirigenza e ha già trovato l’accordo per i rinnovi con il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il […] L'articolo Juve: rinnovi in vista per Marotta, Nedved e Paratici proviene da NewsGo.

Juventus - assalto a Wilshere : Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero : Juventus, assalto A Wilshere- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto, attualmente in forza all’Arsenal. CONCORRENZA MILAN.. Il giocatore piace parecchio a Marotta e Paratici. Ci sarebbe già l’ok di Massimiliano Allegri. Wilshere andrebbe a rinforzare il centrocampo ...

Juventus - Marotta : 'Emre Can? Non basteranno due giorni per chiudere l'affare' : Così il dirigente della Juventus Beppe Marotta ha parlato prima della sfida fra i bianconeri e l'Udinese in campionato ai microfoni di Premium Sport. ' Le parole di Pochettino sulla nostra influenza ...