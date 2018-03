Juve | arriva una richiesta da un top club per Bentancur

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...

Marani : 'Juve sempre in anticipo - niente arriva per caso. Allegri ha tolto un certo provincialismo' : I numeri dicono che è una Juve da record. Ma nulla arriva per caso. L'applauso è per la squadra, ma anche per l'allenatore, bravo a lavorare sulla mentalità e la gestione del gruppo. Con una società ...

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

Juve - a Torino arrivano tecnici da tutto il mondo : Ha preso ieri il via all'Allianz Stadium di Torino lo ' Juventus Academy International Coaches Clinic '. Nella casa bianconera sono arrivati trenta allenatori referenti per quindici progetti di ...

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Arriva la Barbie di Sara Gama - calciatrice di colore della Juventus : La bambola più famosa del mondo ora gioca anche a calcio. Se non l’avete capito, Big Jim è quello seduto in tribuna, a battere le mani per l’ennesimo colpo di tacco. Ebbene: è stata creata la Barbie di Sara Gama, capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana. E nessuno dica che il calcio non è uno sport per signorine. La nuova creazione della Mattel – l’azienda che produce la Barbie e che per ora ha ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Tottenham Juventus | Dati Auditel 07 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, 7 marzo 2018. L’evoluzione sentimentale e umana dei protagonisti della fiction Rai ‘È arrivata la felicità‘ avrà conquistato l’attenzione degli italiani oppure la sfida calcistica tra Tottenham e Juventus sarà entrata nelle case di più telespettatori? Ricordiamo che c’erano anche Le Iene su Italia 1 e Chi l’ha visto su Rai 3. Ma vediamo come sono anDati tutti i Dati Auditel del 7 marzo ...

Lazio - Inzaghi : "Domani servirà la gara perfetta. La Juve arriva al momento giusto" : Perdere senza esser mai stati battuti. L'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata solo ai rigori contro il Milan, brucia ancora. Inzaghi però è già concentrato sul campionato. Domani a Roma arriva la ...

Atalanta con le riserve contro la Juve : il discutibile turnover di Gasperini alimenta la teoria del complotto. Poi arriva Burian : È una delle più belle realtà della Serie A, gioca un calcio splendido, lancia giovani italiani e promettenti, in Europa è uscita a testa altissima contro il Borussia Dortmund e in campionato è di nuovo in corso per un piazzamento nelle coppe. Con la forza delle idee del suo allenatore è una delle poche formazioni in grado di impensierire le prime della classe e giocarsela contro tutte. L’Atalanta. La seconda/terza squadra dei nerazzurri, invece, ...

Primavera - il Napoli batte la Juve : 3-2 in trasferta. E arrivano gli applausi di Reina e compagni : Gol, emozioni e spettacolo: in due parole, Juventus-Napoli. E in questo caso cambia davvero poco che si tratti delle formazioni Primavera, perchè le due squadre in campo hanno dato vita a una partita ...

Juve - colpo piazzato : arriva Darmian! Accordo totale : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Matteo Darmian . Il terzino è in uscita dal Manchester United e i contatti vanno avanti da mesi, adesso 'c'è l'Accordo su ...

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Juventus-Marchisio - la moglie su instagram : “La tolleranza arriva fino…” : Juventus-Marchisio, la moglie su instagram: “La tolleranza arriva fino…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Un’altra esclusione dopo quella nel match di Champions League contro il Tottenham. Claudio Marchisio non ha preso parte al derby di ieri pomeriggio contro il Torino. Per il centrocampista bianconero solamente ...

Intrigo Florenzi - il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare : rifiutato il Milan - la Juve ci prova : Tra la rincorsa ad un piazzamento Champions e gli ottavi di finale della ‘coppa dalle grandi orecchie’ con lo Shakhtar, la Roma dovrà ritagliarsi dello spazio per pensare al futuro di Alessandro Florenzi. Da settiamane si discute di un possibile rinnovo del contratto (in scadenza nel 2019) ma la firma tarda ad arrivare. Le parti non hanno ancora trovato un accordo e al momento nessuno vuole schiodarsi dalla propria posizione. Il ...