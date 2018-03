Judo | Grand Slam Ekaterinburg 2018 | Fabio Basile è bronzo nei 73 kg | primo podio dopo le

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : otto azzurri in gara in Russia - sul tatami Fabio Basile ed Edwige Gwend : Sabato 17 e domenica 18 marzo il World Tour di Judo vivrà un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. In occasione di questa prova, l’Italia sarà presente con otto atleti, guidati dal campione olimpico Fabio Basile, che effettuerà una nuova uscita nella nuova ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Turchia conquista due medaglie d’oro nella seconda giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. nella giornata di sabato, abbiamo visto all’opera gli atleti delle quattro categorie di peso intermedie (63 kg e 70 kg per le donne; 73 kg ed 81 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della prima giornata 63 KG ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : lo sloveno Adrian Gomboc sorpresa della prima giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di venerdì, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più leggere (48 kg, 52 kg, 57 kg per le donne; 60 kg, 66 kg per gli uomini). 48 KG DONNE Due volte vincitrice del Grand Slam di Abu ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : ottime prestazioni senza medaglie per Nicholas Mungai e Giuliano Loporchio nell’ultima giornata : Terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella terza ed ultima giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più elevate (78 kg e +78 kg per le ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : Shohei Ono torna alla vittoria - delusione Tina Trstenjak. I risultati della seconda giornata : Terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella seconda giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle quattro categorie di peso intermedie (63 kg e 70 kg per le ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : terzo successo dell’anno per Daria Bilodid - tre ori giapponesi. I risultati della prima giornata : terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella prima giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più basse (48 kg, 52 kg, 57 kg ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : quattro azzurri in gara nel torneo tedesco : Secondo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello, e sarà dunque il Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Le liste d’iscrizione provvisorie vedono un elenco di ben cinquecento atleti (305 uomini e 195 donne) provenienti da settantuno Paesi differenti. La squadra italiana sarà ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : Giappone primo su Corea del Sud e Francia - Fabio Basile non ancora al top nei 73 kg : Dopo il Grand Prix di Tunisi, che ha dato ufficialmente il via al World Tour 2018, il primo Grande appuntamento annuale del Judo internazionale in calendario è stato come al solito il Grand Slam di Parigi 2018, tenutosi nel fine settimana appena conclusosi presso la Accorhotels Arena, struttura futura sede delle Olimpiadi del 2024. Il torneo più frequentato del mondo ha visto la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : quarto trionfo casalingo per Audrey Tcheuméo - tris di ori per il Giappone : Il torneo più frequentato del mondo ha visto la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, provenienti da tutti i continenti: in particolare, erano iscritti 429 atleti in ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : Clarisse Agbegnenou trionfa in casa - due ori giapponesi. Fabio Basile subito out nella categoria di Akil Gjakova : Dopo il Grand Prix di Tunisi, che ha dato ufficialmente il via al World Tour 2018, il primo Grande appuntamento annuale del Judo internazionale in calendario è come al solito il Grand Slam di Parigi 2018, che si tiene in questo fine settimana presso la Accorhotels Arena, struttura futura sede delle Olimpiadi del 2024. Il torneo più frequentato del mondo vede la partecipazione di buona parte dei migliori atleti del mondo, provenienti da tutti i ...

Judo. Paris Grand Slam - oggi le finali delle prime categorie - Basile eliminato al primo turno : La prima giornata del Grand Slam più importante dell'anno è andata avanti così, un susseguirsi di combattimenti divisi su quattro tatami tra i judoka più promettenti del mondo. Tra meno di un ora ...

Judo in TV. Dove vedere il Paris Grand Slam 2018 : Sarà possibile seguire l'intero torneo, in streaming, sul sito ufficiale della Federazione Internazionale di Judo. Notizie sul tema Calendario Olimpiadi invernali 2018: date, orari e programma di ...