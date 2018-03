Italia seconda con la staffetta maschile in Coppa del Mondo a Minsk

Speed skating - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con la staffetta maschile a Minsk! Piazza d’onore nella classifica generale : L’Italia ha conquistato il secondo posto con la staffetta maschile a Minsk (Bielorussia) dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo 2018 di Speed skating. Il nostro quartetto ha fermato il cronometro su 3:49.15, battuto dalla Norvegia (3:43.88) ma capace di fare meglio del Giappone (3:51.84). Il quartetto composto da Riccardo Bugari, Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Michele Malfatti (assente Nicola Tumolero a causa ...

Baseball - finisce 0-0 la seconda amichevole della Spring Training tra Italia e Repubblica Ceca : Pareggio a reti bianche, come si direbbe nel calcio, anche se si tratta di Baseball. La seconda amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, alla Spring Training di Messina, è terminata 0-0. Un punteggio ingannevole, perché la partita è stata molto combattuta. Oggi, infatti, è stato registrato il più alto numero di valide (5-4 per l’Italia) delle cinque amichevoli fin qui disputate (tre la scorsa settimana con la Germania). Anche nella ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per l’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...

Baseball - l’Italia perde 1-0 con la Repubblica Ceca nel primo incontro della seconda settimana di Spring Training : Inizia con una sconfitta la seconda settimana dello Spring Training di Messina per la Nazionale Italiana di Baseball. Nel primo dei tre incontri con la Repubblica Ceca gli azzurri sono stati battuti per 1-0. Si è giocato sui 7 inning e, a dispetto di quanto dica il punteggio, le occasioni ci sono state: il format particolare, però, prevedeva anche un numero limitato di lanci per ogni ripresa, al fine di non sottoporre ad un eccessivo stress i ...

Celebrity Masterchef Italia 2 : da stasera 15 marzo 2018 - la seconda stagione : Giovedì scorso il gran finale della versione classica, stasera il debutto della seconda attesa stagione dedicata ai Vip.

Celebrity MasterChef Italia - su Sky Uno HD la seconda edizione del vip cooking show : Il cooking show più amato della tv si sdoppia anche quest'anno. Dopo il successo della scorsa edizione, torna in onda in esclusiva su Sky Uno HD dal 15 marzo alle 21.15 Celebrity MasterChef Italia. Una nuova stagione del programma - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che porterà ancora una volta tra i fornelli, a contendersi il titolo di Celebrity MasterChef 2018, <strong...

Ieri Oggi Italiani - dal 19 marzo in seconda serata su Rete 4 : Rita Dalla Chiesa ritorna su Mediaset con Ieri Oggi Italiani, un programma ideato da Maurizio Costanzo che andrà in onda ogni lunedì a partire dal 19 marzo in seconda serata su Rete 4.

Beyoncé e Jay-Z - arrivano in Italia per la seconda parte del tour On The Run : The Queen is back, o quasi. Dopo qualche tira-e-molla e con conseguente aumento dell’hype, finalmente è ufficiale: Beyoncé e Jay-Z stanno preparando un nuovo tour insieme, che comincerà con la tranche europea il prossimo 6 giugno (a Cardiff, per la precisione) e che farà due tappe in Italia, a Milano e Roma, rispettivamente i prossimi 6 e 8 luglio a San Siro e allo Stadio Olimpico. Si chiama OTR II, il nuovo tour della coppia d’oro ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori Italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante : La Serie A1 di Basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend. Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – Italia in trionfo a Montreal! Asia D’Amato seconda - Allaire-Bourgie vince di un decimo dopo il ricorso : Asia D’Amato sale sul secondo gradino del podio agli International Gymnix, prestigiosa gara di livello mondiale che si è svolta a Montreal (Canada). L’Italia fa festa oltreoceano grazie a uno dei talenti più promettenti del nostro movimento, una delle quattro moschettiere classe 2003 che fanno sognare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 15enne in forza alla Brixia Brescia si è resa protagonista di una gara di assoluto livello ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro : la sfera di cristallo è Italiana! OMAR VISINTIN E’ TERZO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la COPPA del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della sfera di cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

MASTERCHEF Italia 7/ Finale : Simone è il vincitore - Kateryna seconda classificata (diretta 8 Marzo 2018) : Finale MASTERCHEF ITALIA 7, ospiti e diretta 8 Marzo 2018: Simone, Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:18:00 GMT)

The Good Doctor rinnovata da ABC per una seconda stagione : a quando l’arrivo in Italia? : The Good Doctor avrà la sua seconda stagione: il rinnovo della serie targata ABC, tra i migliori esordi televisivi dell'anno appena passato, è stato annunciato direttamente dal network americano attraverso i propri canali social nella giornata di mercoledì 7 marzo. Non si può dire che si tratti di una sorpresa, visti i numeri registrati oltreoceano dal medical drama: con una media di dieci milioni di spettatori e un rating di 1.8, la serie è ...