Italia-Qatar - rapporti di 'fiducia profonda' : Con il #qatar si sta costruendo un "rapporto sempre più importante" sul fronte della #difesa e su quello della sicurezza. E' quanto emerso dal colloquio [VIDEO] fra la ministra Roberta #Pinotti e il ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10 : Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri ...

MotoGp – Test Qatar - spettacolo Valentino Rossi : è tripletta Italiana! [FOTO] : 1/16 ...

MotoGp - Test Qatar - Valentino Rossi guida uno speciale trio Italiano in vetta : i TEMPI di metà giornata : Valentino Rossi al comando a metà giornata nei Test di Losail: in Qatar il Dottore guida uno speciale trio azzurro LaPresse/Xinhua E' iniziata finalmente, con un pizzico di ritardo, la prima giornata ...

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre Italiani nella top 20 - scivola indietro Edoardo Molinari : Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato ...

AIR ITALY/ Qatar Airways - Malpensa e i grattacapi per AlItalia : stata annunciata in questi giorni la nascita di Air ITALY, che opererà prevalentemente a Malpensa. Un grattacapo in più per Alitalia.

Lotta al terrorismo - siglato accordo tra Italia e Qatar : Un protocollo d'intesa tra Italia e #Qatar per collaborare proficuamente nella Lotta, sempre più difficile, al terrorismo e alla criminalita'. E' stato firmato durante la visita del ministro Marco #minniti a Doha, la capitale Qatariota. Sono state definite precise forme di cooperazione e, soprattutto, scambio di preziose informazioni anche su cybersecurity e sicurezza nella gestione degli eventi [VIDEO]. Uno su tutti il Campionato del mondo del ...