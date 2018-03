Italia | Di Biagio convoca Cutrone e Chiesa Torna Bonaventura C' è Buffon

Italia - i convocati della Nazionale : scelta shock di Di Biagio! : Dopo la debacle contro la Svezia e la mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018 inizia un nuovo ciclo per la Nazionale Italiana. In vista delle amichevoli contro Argentina ed Inghilterra Di Biagio ha scelto i convocati, non sono ufficiali ma si tratta per il momento di indiscrezioni. Secondo le ultime novità nell’elenco non sarà presente l’attaccante Mario Balotelli, una scelta shock per un attaccante che sta disputando una ...

I convocati dell'Italia : Di Biagio punta su Chiesa - Balotelli verso il no : Ecco perchè, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', nella lista figureranno ancora tra gli altri Gigi Buffon e Giorgio Chiellini mentre non ci saranno più Andrea Barzagli e Daniele De ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

La ricetta di Di Biagio : 'Italia - ricreare l'entusiasmo per rinascere' : Il nostro movimento è in grande espansione, lo sport più praticato al mondo dalle donne è il calcio, una disciplina che, soprattutto fuori dai nostri confini, è considerata uno sport naturale per le ...

Italia - Balotelli : «Nazionale? Se Di Biagio mi chiama vengo di corsa» : ROMA - "Ora sono sereno, e in nazionale tornerei di corsa" . A quattro anni dalla sua ultima apparizione in maglia azzurra, nella disastrosa trasferta Mondiale in Brasile, Mario Balotelli torna a far ...

L'Italia che verrà - da Insigne a Chiesa : Di Biagio l'anticipa al Club : Ospite nel Club , trasmissione di Sky Sport , l'attuale commissario tecnico azzurro ha svelato le sue idee sulL'Italia che sarà: "Dico subito che non esistono amichevoli, non l'ho mai capita questa ...

Italia : per il dopo Di Biagio c'è il Mancio? : dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018 di Russia , regna ancora l'incertezza sulla guida tecnica della nostra Nazionale. Il flop fatto registrare da Ventura ha lasciato strascichi ...

Italia - Di Biagio difende Verratti : 'Un patrimonio del calcio Italiano' : Gigi Di Biagio , commissario tecnico dell' Italia , parla a Rai Sport di Marco Verratti : 'È uno dei più forti del calcio Italiano. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più e per questo viene giudicato sempre in maniera molto seria. È un patrimonio del calcio ...

Italia - Di Biagio : 'Buffon mi serve. Balotelli? Lo seguiamo' : ROMA - ' Io non sto facendo nessun favore a Buffon . Buffon mi serve in campo, perché è un grande portiere. Poi se non dovesse giocare mi servirà per quello che rappresenta fuori dal campo. I ...

Italia - Di Biagio : 'Con Buffon c'è totale sintonia' : 'Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si è voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine sarò io a decidere se ...

Italia - Di Biagio parla di Buffon : importanti indicazioni sul numero uno della Juventus : L’Italia presto in campo per le amichevoli, in arrivo importanti indicazioni per il Ct Gigi Di Biagio che nel frattempo parla anche del futuro del portiere Gigi Buffon: “Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si e’ voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine saro’ io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire ...

Chiesa ha conquistato tutti : titolare nell'Italia di Di Biagio. E sul mercato... : Convocato per lo stage conclusosi ieri, ha subito dimostrato le proprie qualità, strabiliando tutti e facendo capire che lui, il posto nella squadra quattro volte campione del mondo, lo vuole. E deve ...

NAZIONALE - ALESSANDRO COSTACURTA/ "Nuovo CT Italia : possibile conferma Di Biagio. Conte e Mancini alternative" : NAZIONALE, ALESSANDRO COSTACURTA: "Nuovo ct Italia uno fra Conte, Mancini e Di Biagio". Si stringe il cerchio dei candidati per il ruolo di prossimo tecnico degli azzurri