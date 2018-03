Isola dei famosi | Rosa cuore di mamma | Tu mi hai aiutato a

L'Isola dei FAMOSI TORNA SU RAI 2? / Simona Ventura sarà la probabile sostituta di Alessia Marcuzzi : L'ISOLA dei FAMOSI TORNA su Rai 2? È questa l'ipotesi lanciata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, conseguenza dei dissaporti tra Mediaset e Magnolia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:18:00 GMT)

AlbIsola : incontro con Mario Furlan - il fondatore dei City Angels : Dopo una campagna elettorale che si ricorderà per la mancanza di contenuti, proposte e dibattiti, pensiamo che occorra ripartire dal basso, con umiltà e mettendo da parte gli interessi di partito e ...

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

L'Isola dei famosi - brutta notizia per Alessia Marcuzzi : ecco perché Video : Brutte notizie in arrivo per #Alessia Marcuzzi, attuale padrona di casa delL'Isola dei famosi 2018 [Video], la quale dal prossimo anno potrebbe ritrovarsi senza trasmissioni da condurre. In queste ultime ore, infatti, sono trapelate delle indiscrezioni non proprio positive su quello che potrebbe essere il futuro del reality show prodotto da Magnolia, il quale rischia di sparire dal prime time della rete ammiraglia Mediaset. Clamoroso: Mediaset ...

Isola dei famosi - parla un ex naufrago : 'Droga anche nelle altre edizioni' Video : Ormai, da quando all'#Isola dei famosi è scoppiato il caso ''canna gate'', non smettono di circolare notizie relative ad esso. In particolare, recentemente si è espresso sulla situazione un ex naufrago che ha rilasciato spontaneamente interessanti dichiarazioni. Di che cosa si tratta? Rocco Siffredi confessa: ''Canna gate anche nelle precedenti edizioni'' #Rocco Siffredi, ospite d’onore alla fiera del gioco di Rimini presso lo stand di Betaland, ...

Isola dei Famosi 2018 - Canna-gate "bis"/ Eva Henger senza freni : "Hanno calcolato tutto dall'inizio!" : Isola dei Famosi 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi : Eva Henger rincara la dose : Isola dei Famosi 2018, Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi e allarga il canna-gate: marijuana anche nelle precedenti edizioni. Scoppia una nuova bomba sul reality di canale 5.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:20:00 GMT)

Isola dei famosi - la bomba erotica : notte di sesso con Amaurys Perez. Cecilia Capriotti : 'Ero io - ma...' : 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso all' Isola dei famosi '. È stato Alfonso Signorini su Chi a lanciare la bomba piccante sul reality di Canale 5 e il web ad abbinare la soffiata anonima a due ...

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici per la naufraga. Mentre è via per capire cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. All’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a nessuno (neanche quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCESCA E SIMONE/ Video - tentazione e un duro rimprovero per la Cipriani : tentazione all'ISOLA dei FAMOSI 2018 per FRANCESCA Cipriani e SIMONE Barbato. I due naufraghi alle prese con una missione per conquistare le penne al ragù(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:50:00 GMT)

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La rivelazione di queste ultime ore getta una nuova terribile luce sul destino del reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

Rocco Siffredi - canna-gate all'Isola dei Famosi/ Scoppia un nuovo scandalo? Il web attende chiarimenti : Rocco Siffredi, canna-gate all'Isola dei Famosi: “E' successo anche nella mia edizione e in quella di Malena”. L'attore e produttore porno sgancia un'altra bomba. La Marcuzzi replicherà?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Francesca Cipriani e la sua pigrizia - il maltempo complica la vita : Il 53esimo giorno che i naufraghi hanno vissuto sull'Isola dei Famosi è stato funestato dal maltempo che, ovviamente, complica loro decisamente la vita e le faccende quotidiane. La pioggia, infatti, rende obbligatoria la risistemazione della capanna, costringe i naufraghi al rischio di dover affrontare la notte completamente inzuppati e obbliga i concorrenti dell'Isola al compito più complicato: mantenere acceso il fuoco.prosegui la ...

L’Isola dei Famosi ritorna su Rai2 nel 2019 senza Alessia Marcuzzi? : Alessia Marcuzzi perde la conduzione de L’Isola dei Famosi 2019? La notizia ha del clamoroso! L’Isola dei Famosi potrebbe ritornare sulle reti Rai. La tredicesima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5 potrebbe essere l’ultima. Il famoso e tanto discusso canna-gate di Francesco Monte avrebbe provocato dissapori tra Mediaset e Magnolia, la società di produzione televisiva italiana del reality. A lanciare ...