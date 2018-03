Isola dei famosi | Francesca Cipriani | le parole della madre

Isola dei FAMOSI 2018 - CANNA-GATE "BIS"/ Si apre uno scenario inaspettato per la prossima edizione : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Maurizio Costanzo dice la sua sul canna-gate all’Isola dei Famosi : canna-gate all’Isola dei Famosi: parla Maurizio Costanzo Come molti sapranno bene, quasi 2 mesi fa è scoppiato il caso canna – gate a L’Isola dei Famosi. Difatti Eva Henger, prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. Un’accusa, che ha creato polemiche a non finire. E ...

“Bye bye Alessia Marcuzzi” : Isola dei Famosi - ora si mette male. Anzi - peggio di così non poteva proprio andare. Che caos dopo l’ultima ‘bomba’ sul reality! : Più che dei Famosi, questa è l’Isola delle polemiche. Innumerevoli polemiche, sin dai primi giorni del reality. E, a quanto pare, andando avanti la situazione si fa sempre più scura. L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, l’ultima andata in onda, ha dato parecchio da parlare per la sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger. Una ‘piazzata’ in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci ...

Cecilia Rodriguez ha scritto un altro messaggio a Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi : Francesco Monte ha ricevuto un messaggio di Cecilia Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi e il canna-gate Cecilia Rodriguez è tornata a scrivere a Francesco Monte. dopo l’in bocca al lupo mandato prima della partenza per l’Isola dei Famosi, la sorella di Belen ha inviato un messaggio all’ex fidanzato appena è rientrato in Italia. A rivelarlo […] L'articolo Cecilia Rodriguez ha scritto un altro messaggio a Francesco ...

Valeria Marini vs Francesca Cipriani/ Video : la naufraga lascia l'Honduras? (Isola dei famosi 2018) : Valeria Marini vs Francesca Cipriani all'Isola dei famosi: arriva la conferma di Alfonso Signorini su quanto accaduto durante una puntata di Casa Signorini.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:04:00 GMT)

Isola dei famosi - Rocco Siffredi sul canna gate : ‘E’ successo anche nella mia isola’ : Il canna gate che sta segnando la corrente stagione de L’Isola dei famosi ha portato altri ex naufraghi a dire la propria e a svelare retroscena finora inediti circa le scorse edizioni del reality di Canale 5. Recentemente è stata Giulia Calcaterra, concorrente dello scorso anno, a dichiarare che anche nella ‘sua’ Isola alcuni avevano fumato marijuana. Ora è Rocco Siffredi, protagonista nel 2015, a dire lo stesso. Rocco ...

Lory Del Santo contro l’Isola dei famosi : Lory Del Santo in un’intervista rilasciata al settimanale “Vero” racconta: I concorrenti “Sono dotati di lingua tagliente e non hanno paura di lanciare sfide”.: “All’inizio le motivazioni erano “non ci conosciamo abbastanza”,e trovo sia una motivazione stupida, perché se non conosci, allora non voti contro. Ora ho notato che si sono sciolti e giudicano con facilità”. Non sembra piacerle particolarmente Jonathan Kashanian, che molti ...

“Il mio ex e Paola?”. Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez. Il commento a caldo sulla nuova - e già lanciatissima coppia formata da Francesco Monte e la bellissima ex naufraga dell’Isola dei famosi : Il flirt era iniziato sulle spiagge dell’Honduras, ora tra l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Francesco Monte e la Madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale “Spy” ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'”Isola dei famosi” in un tenero bacio, subito dopo l’ultima diretta. “Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ...

Isola dei famosi - Rosa "cuore di mamma" : "Tu mi hai aiutato a crescere" : All'Isola dei famosi momenti di commozione vera: si sa, quando si tirano in ballo i sentimenti le lacrime sono sempre dietro l'angolo. E così è avvenuto anche per Elena: la naufraga si è commossa...

L'Isola dei FAMOSI TORNA SU RAI 2? / Simona Ventura sarà la probabile sostituta di Alessia Marcuzzi : L'ISOLA dei FAMOSI TORNA su Rai 2? È questa l'ipotesi lanciata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, conseguenza dei dissaporti tra Mediaset e Magnolia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:18:00 GMT)

AlbIsola : incontro con Mario Furlan - il fondatore dei City Angels : Dopo una campagna elettorale che si ricorderà per la mancanza di contenuti, proposte e dibattiti, pensiamo che occorra ripartire dal basso, con umiltà e mettendo da parte gli interessi di partito e ...

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo, vincitrice di qualche edizione dell'Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

L'Isola dei famosi - brutta notizia per Alessia Marcuzzi : ecco perché Video : Brutte notizie in arrivo per #Alessia Marcuzzi, attuale padrona di casa delL'Isola dei famosi 2018 [Video], la quale dal prossimo anno potrebbe ritrovarsi senza trasmissioni da condurre. In queste ultime ore, infatti, sono trapelate delle indiscrezioni non proprio positive su quello che potrebbe essere il futuro del reality show prodotto da Magnolia, il quale rischia di sparire dal prime time della rete ammiraglia Mediaset. Clamoroso: Mediaset ...

Isola dei famosi - parla un ex naufrago : 'Droga anche nelle altre edizioni' Video : Ormai, da quando all'#Isola dei famosi è scoppiato il caso ''canna gate'', non smettono di circolare notizie relative ad esso. In particolare, recentemente si è espresso sulla situazione un ex naufrago che ha rilasciato spontaneamente interessanti dichiarazioni. Di che cosa si tratta? Rocco Siffredi confessa: ''Canna gate anche nelle precedenti edizioni'' #Rocco Siffredi, ospite d’onore alla fiera del gioco di Rimini presso lo stand di Betaland, ...