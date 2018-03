Isola 2018 | Monte-Di Bendetto si baciano e Cecilia Rodriguez reagisce così

Blastingnews

(Di sabato 17 marzo 2018) L'#dei Famosi, in un modo o nell'altro, è al centro del gossip ma questa volta non vogliamo parlare di battibecchi o droga ma vogliamo parlare dell'amore nato tra #Francesco, ex tronista di uomini e donne di Maria De Filippi e #paola di benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin. I due si sono conosciuti ufficialmente sull'dei Famosi in Honduras ma qualcuno aveva vociferato, gia' prima della partenza, che il bel giovane pugliese aveva gia' puntata la bella Paola e così è stato. Dopo i primi giorni di avvicinamento tra i due si vedeva chiaramente che c'era qualcosa in più di una semplice amicizia ma purtroppo la loro conoscenza è stata interrotta dallo scandalo del canna-gate VIDEO che ha investito Francescoe l'ha costretto purtroppo a ritirarsi dalle spiagge dove si trovava con gli altri naufraghi. Subito tornato in Italia, Francescoaveva più ...