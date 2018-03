Irish Film Festa 11 | da mercoledì alla Casa del Cinema

Irish Film Festa 2018 - il programma : a Roma dal 21 al 25 marzo : Torna per l'undicesimo anno a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, festival interamente dedicato al cinema irlandese. In corso dal 21 al 25 marzo 2018, promette un interessante programma che sviscererà il meglio della cinematografia locale tra corti, lungometraggi e cinema d'animazione. Diretta da Susanna Pellis, la maniFestazione porterà titoli in anteprima quali Song of Granite di Pat Collins, ...