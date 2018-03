Inzaghi | ' Classifica bugiarda | Lazio rallentata da episodi'

Lazio - Inzaghi : 'Classifica bugiarda : episodi sotto gli occhi di tutti - ci mancano dei punti' : Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della sfida in casa con il Bologna, in programma domani sera all'Olimpico, il tecnico della Lazio, ...

Lazio-Bologna - Inzaghi : 'La classifica è bugiarda - il VAR ci ha tolto dei punti' : Tornata ieri dalla trasferta vittoriosa a Kiev, la Lazio di Simone Inzaghi torna ora a concentrarsi solamente sul campionato. Prima del doppio confronto nei quarti di Europa League contro il ...

Inzaghi : "Vincere e migliorare la classifica" : 'Domani abbiamo una partita tosta, il Genoa negli anni è sempre stato un avversario difficile, dovremo fare una partita di livello, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e migliorare la classifica'...

Lazio - Inzaghi : "Immobile non ci sarà - classifica da consolidare" : Lazio, Inzaghi: "Immobile non ci sarà, classifica da consolidare" Inzaghi – Il terzo posto della Lazio non è un caso e Simone Inzaghi vuole dare continuità ai risultati della sua squadra alla vigilia del match di San Siro contro il Milan. Inzaghi SFATA I TABU' Sotto la guida di Inzaghi la Lazio ha ...

Lazio-Chievo 0-0 La Diretta Inzaghi insegue il successo per consolidare la classifica : La brillante Lazio di Simone Inzaghi cerca oggi la vittoria casalinga contro il Chievo, per conservare il quarto posto in classifica e dare seguito alla netta vittoria di Ferrara ottenuta prima della...