Inter | Spalletti | Devo meritarmi l' Inter Perisic non mi preoccupa

Verso Samp-Inter - Spalletti : "Non possiamo più sbagliare" : Il tecnico nerazzurro: "Le motivazioni devono essere a duemila fino a fine campionato. Dritti sui pedali e spingere"

Sampdoria-Inter - Spalletti : “Loro hanno forza e qualità. Noi abbiamo bisogno di…” : Sampdoria-Inter, Spalletti- Alla vigilia del match tra Sampdoria e Inter, Luciano Spalletti ha presentato la sfida con particolare attenzione agli avversari e con occhi puntati alla rincorsa al quarto posto. “hanno forza E QUALITA’…” Spalletti ha dichiarato: “La zona Champions passa da Marassi? Si, Anche. Passa anche da altre partite, ma anche da questa perché […] L'articolo Sampdoria-Inter, Spalletti: ...

Inter - Skriniar ritrova la Samp : "Spalletti voleva stimolarci" : "Quella con la Sampdoria per me è una partita speciale, è sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Sono queste le parole di Milan Skriniar a Premium Sport , a due giorni dalla sfida tra i blucerchiati e la sua Inter. "Sappiamo che in casa la Samp è molto forte, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo andare a Genova per vincere - dice il difensore ...

Inter - due preoccupazioni nella testa di Spalletti : Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'A occupare i pensieri della testa di Spalletti ci sono due strisce agli antipodi per quanto riguarda Inter e Samp quest'anno . ...

Paredes : 'Allo Zenit grazie a Mancini. Inter? Spalletti è un grande allenatore...' : Leandro Paredes , centrocampista dello Zenit San Pietroburgo , visto in Italia con le maglie di Roma ed Empoli, parla a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo ex tecnico, e l'Inter: 'Sono partiti alla grandissima, poi hanno avuto questo calo improvviso. Ma la squadra ha un buon potenziale, anche loro ripartiranno. Conosco ...

Inter news - Spalletti spiega il concetto di qualità : "Serve giocare a duemila all'ora" : Il tecnico ritorna sulle parole post partita pronunciate a Sky negli attimi successivi a Inter-Napoli: "Tutti giocatori di Serie A hanno qualità"

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...

Inter - Spalletti e quelle "lacune" : la società è un po' infastidita : Uno a cui affidare anche buona parte della straordinaria amministrazione in sede politica e di mercato: in casa ci sarebbe già Walter Sabatini... Le attuali grandi d'Italia hanno ruoli chiari e ...

Inter - qualità al minimo. Ora anche per Spalletti : Dopo il pari col Napoli, il tecnico: 'difficile migliorare' Non può bastare non avere mai perso contro le prime dieci. E nemmeno quell'unico ko in più subito rispetto a Juve e Napoli. Tre mesi fa l'...

Inter - Spalletti : "Corsa scudetto apertissima. Abbiamo qualità per giocarcela con tutte" : Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per ...

