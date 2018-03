Intelligenza artificiale | sfida tra due professionisti di basket e il robot creato dai

Come l'Intelligenza artificiale aiuta a combattere la pirateria : Sono siti di e-commerce cinesi, russi o indiani, piattaforme di musica o film in streaming, canali IPTV illegali i nuovi target delle realtà di brand protection Come, ad esempio DcP , una start up ...

Come l'Intelligenza artificiale aiuta a combattere la pirateria : Sembrano studenti che passano l’ora di ricreazione nel nuovo distretto di City Life a Milano ma in realtà, mentre questi ragazzi, tutti giovanissimi esperti di informatica italiani, ucraini, filippini e cinesi, si riposano per in pausa pranzo, centinaia di robot verificano la presenza di contenuti pirata musicali, televisivi o di importanti brand di moda sul web per rimuovere o bloccarne la diffusione. Dopo l’era degli ...

La prossima colonscopia sarà eseguita da un’Intelligenza artificiale : “Vogliamo portare l’intelligenza artificiale a svolgere le colonscopie entro il primo trimestre del 2019″. A fissare questo termine, dal palco del Wired Health, è stato Alessandro Repici, responsabile dell’Endoscopia all’Humanitas e docente all’Humanitas University. La questione va ben oltre il mero aspetto di conquista tecnologica. “Lo screening per il cancro del colon è, insieme a quello della ...

A cosa serve l'Intelligenza artificiale in medicina? : l'intelligenza artificiale può aiutare ad elaborare cure personalizzate, ma anche aiutare i radiologi ad effettuare diagnosi più accurate

A cosa serve l’Intelligenza artificiale in medicina? : Permettere una cura personalizzata per il singolo paziente. Fornire ai medici dati che aiutino a prendere decisioni. Queste secondo Fulvio Marchetti, partner di Laife Reply, le applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo medico. “La profilazione di un paziente con dati che provengano dalle cartelle cliniche, così come dalla sensoristica indossabile e ambientale, consente l’elaborazione di una cura personalizzata”, ...

Rimac C-Two - l'hypercar totalmente elettrica - con guida autonoma - e Intelligenza artificiale Nvidia : Al salone dell'auto di Ginevra 2018 , l'azienda automobilistica croata Rimac , con base a Sveta Nedelja, ha presentato C-Two , la prima supercar al mondo , totalmente elettrica , basata sulla ...

Windows 10 e Intelligenza artificiale : grazie al Machine Learning le app del futuro per business e aziende : La nuova piattaforma di riferimento sarà Windows ML, disponibile nel contesto del maxi aggiornamento Redstone 4 della prossima primavera.

Windows 10 e Intelligenza artificiale : grazie al Machine Learning le app del futuro per business e aziende : La nuova piattaforma di riferimento sarà Windows ML, disponibile nel contesto del maxi aggiornamento Redstone 4 della prossima primavera.

Primavere de La Provincia Oggi la prima serata su robot e Intelligenza artificiale : Si aprono venerdì alle 20.45 al Teatro Sociale gli incontri 2018 de Le primavere de La Provincia. Il tema della serata è 'La misura della qualità della vita. Come si convive con le macchine ...

Il Pentagono si farà aiutare dall'Intelligenza artificiale di Google : Google metterà a disposizione del Pentagono i suoi sistemi di intelligenza artificiale per aiutare la Difesa a identificare gli oggetti filmati dai droni. Una decisione che starebbe già causando un'autentica levata di scudi nel personale di Mountain View, che ha appreso dell'adesione dell'azienda al cosiddetto 'Progetto Maven' da un memo interno che il sito specializzato Gizmodo ha ottenuto ...

L'Intelligenza artificiale rivoluzionerà la gestione dei bagagli aerei : Teleborsa, - Stiamo entrando nell'era delL'intelligenza artificiale: bastava fare un giro per gli stand dell'ultima SITA. La società di servizi di comunicazione per l'industria aeronautica, ha ...

L'Intelligenza artificiale rivoluzionerà la gestione dei bagagli aerei : Stiamo entrando nell'era delL'intelligenza artificiale: bastava fare un giro per gli stand dell'ultima SITA. La società di servizi di comunicazione per l'industria aeronautica, ha pubblicato un report ...

Un’Intelligenza artificiale di Google ha catalogato milioni di fotografie della rivista Life : Riconoscendo tutte le cose contenute nelle immagini, che possono essere cercate liberamente online The post Un’intelligenza artificiale di Google ha catalogato milioni di fotografie della rivista Life appeared first on Il Post.

Viaggi & Turismo : nel 2036 oltre 8 - 7 miliardi di bagagli in volo con l’Intelligenza Artificiale : Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l’Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il Viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con ...