Inps | la vergogna | taglia le pensioni ma regala vacanze da 2 settimane a 4mila dipendenti

Concorsone Inps - prima prova tra neve e disagi. Candidati furiosi : 'Una vergogna' - 'Veniamo in shuttle?' : Si è tenuta questa mattina la prima prova dell'atteso concorso Inps per 365 posti da analista di processo, che ha preso il via con circa due ore di ritardo. Il ritardo è stato dovuto alle procedure di ...