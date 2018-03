“Inizia così la mia nuova vita” La svolta di Loredana Lecciso | dopo le vicissitudini

caffeinamagazine

(Di sabato 17 marzo 2018) Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea,due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante, e in molti già parlavano di una storia che,tanti anni belli passati insieme, si era inevitabilmente incrinata. In attesa di capire quali saranno effettivamente gli sviluppi della vita sentimentale dei due, ecco però arrivare una notizia che ha spiazzato un po’ tutti e che riguarda proprio la, pronta a una vera e proprianella sua carriera lavorativa. Un nuovo inizio al quale si è detta pronta a dedicarsi anima e corpo. ...