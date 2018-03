Indian Wells | Federer batte Coric e vola in finale

Indian Wells - Coric ko : Federer vola in finale : ROMA - Roger Federer approda in finale al 'BNP Paribas Open', primo ATP Masters 1000 della stagione , montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells , in California. Il ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Federer soffre ma conquista la finale. Piegato un grande Coric in tre set : La vittoria della determinazione e della classe. Roger Federer trionfa nella prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) al termine di un incontro lottatissimo contro il Next Gen Borna Coric (n.49 del ranking che dalla prossima settimana farà un bel balzo in avanti in graduatoria) con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Non la miglior versione dello svizzero quest’oggi, sul cemento californiano, ...

Indian Wells - avanzano Del Potro e Raonic : è la semifinale dei 'rinati' : L'altra semifinale vedrà invece di fronte il numero uno del mondo Roger Federer e il giovanissimo croato Borna Coric .

Tennis - Indian Wells : Del Potro-Raonic in semifinale - Osaka-Kasatkina finale rosa a sorpresa : Prosegue la favola della giapponese di origini haitiane, che travolge per 6-3 6-0 in 63 minuti un'irriconoscibile Simona Halep, numero uno del mondo: quarto successo in carriera su una Top 10 per la ...

Indian Wells - la griglia delle semifinali : La vittoria di questa notte è una confermadella buona ripresa di Raonic ex numero 3 del mondo, sceso al38esimo posto del ranking a causa di un fastidioso problema allagamba che lo ha tormentato nella ...

Tennis - Indian Wells 2018 : si rivede Raonic - in semifinale con Del Potro : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD SEMIFINALI dalle 19 di sabato 17 marzo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Naomi Osaka sorprende tutti e conquista la finale! Simona Halep sconfitta in due set : A sorpresa è la giapponese Naomi Osaka a raggiungere nella finale del WTA di Indian Wells 2018 la russa Daria Kasatkina. La n.44 del mondo si è imposta a sorpresa contro la n.1 del ranking, Simona Halep, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 5 minuti di partita. Una prestazione di grande qualità da parte della nipponica che ben ha approfittato di una Halep non al meglio. Nel primo set, dopo uno scambio di break e controbreak nel secondo e terzo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams ko in semifinale. Vince Daria Kasatkina in due set e vola in finale : Daria Kasatkina sorprende tutti e conquista la finale del WTA di Indian Wells (Stati Uniti). La russa ha piegato la favorita della vigilia Venus Williams (n.8 del mondo), con il punteggio di 4-6 6-4 7-5, al termine di una lunga battaglia durata due ore e 50 minuti di partita. La n.19 del ranking, quindi, dopo aver eliminato Sloane Stephens, Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber, riesce a prevalere anche contro la maggiore delle sorelle ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Juan Martin Del Potro vince in rimonta. In semifinale se la vedrà con Milos Raonic : Sono Milos Raonic e Juan Martin Del Potro a formare la seconda semifinale del torneo di Indian Wells. Il canadese e l’argentino hanno avuto la meglio rispettivamente di Sam Querrey e Philipp Kohlschreiber, battuti entrambi in tre set, e si sfideranno per un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro uno tra Roger Federer e Borna Coric. Il primo a scendere in campo è stato Raonic, impegnato in una sfida tra servitori contro ...

Tennis - Indian Wells - Federer stende Chung ed è in semifinale : Nella parte alta del tabellone, invece, sarà semifinale fra la rumena e numero 1 del mondo Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. Gasport