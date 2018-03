Indian Wells choc | fuori Halep e Venus | finale a sorpresa Kasatkina-Osaka

Indian Wells - la griglia delle semifinali : La vittoria di questa notte è una confermadella buona ripresa di Raonic ex numero 3 del mondo, sceso al38esimo posto del ranking a causa di un fastidioso problema allagamba che lo ha tormentato nella ...

Indian Wells - finale Kasatkina-Osaka : Sui campi in cemento della località californiana infatti sono state sorprendentemente eliminate le favorite per la finalissima, cioè la numero uno del mondo, la romena Simona Halep e Venus Williams , ...

Indian Wells - finale a sorpresa : Osaka-Kasatkina : La giovane tennista nipponica, numero 44 del mondo, giocherà la sua seconda finale di sempre dopo quella persa a Tokyo nel 2016 contro un'altra 20enne, Daria Kasatkina , che nell'altra semifinale ha ...

Tennis - Indian Wells 2018 : si rivede Raonic - in semifinale con Del Potro : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD SEMIFINALI dalle 19 di sabato 17 marzo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Naomi Osaka sorprende tutti e conquista la finale! Simona Halep sconfitta in due set : A sorpresa è la giapponese Naomi Osaka a raggiungere nella finale del WTA di Indian Wells 2018 la russa Daria Kasatkina. La n.44 del mondo si è imposta a sorpresa contro la n.1 del ranking, Simona Halep, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 5 minuti di partita. Una prestazione di grande qualità da parte della nipponica che ben ha approfittato di una Halep non al meglio. Nel primo set, dopo uno scambio di break e controbreak nel secondo e terzo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams ko in semifinale. Vince Daria Kasatkina in due set e vola in finale : Daria Kasatkina sorprende tutti e conquista la finale del WTA di Indian Wells (Stati Uniti). La russa ha piegato la favorita della vigilia Venus Williams (n.8 del mondo), con il punteggio di 4-6 6-4 7-5, al termine di una lunga battaglia durata due ore e 50 minuti di partita. La n.19 del ranking, quindi, dopo aver eliminato Sloane Stephens, Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber, riesce a prevalere anche contro la maggiore delle sorelle ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Juan Martin Del Potro vince in rimonta. In semifinale se la vedrà con Milos Raonic : Sono Milos Raonic e Juan Martin Del Potro a formare la seconda semifinale del torneo di Indian Wells. Il canadese e l’argentino hanno avuto la meglio rispettivamente di Sam Querrey e Philipp Kohlschreiber, battuti entrambi in tre set, e si sfideranno per un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro uno tra Roger Federer e Borna Coric. Il primo a scendere in campo è stato Raonic, impegnato in una sfida tra servitori contro ...

Tennis - Indian Wells - Federer stende Chung ed è in semifinale : Nella parte alta del tabellone, invece, sarà semifinale fra la rumena e numero 1 del mondo Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. Gasport

Diretta/ Indian Wells 2018 Del Potro Kohlschreiber streaming video e tv : il record del tedesco (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, si giocano i quarti di finale maschili nel torneo di tennis in California. In campo Juan Martin Del Potro e Milos Raonic(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Indian Wells 2018/ Roger Federer in semifinale : Chung dura un set - ora c'è Coric : Indian Wells 2018: Roger Federer vola in semifinale, Del Potro pronto a raggiungerlo. Lo svizzero ha battuto Chung, mentre il tennista argentino se la vedrà con Kohlschreiber(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : Federer e Venus Williams in semifinale : La 20enne, n.19 del mondo, si è liberata facilmente, in meno di un'ora di gioco, della ex numero uno del mondo Angelique Kerber. La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2. Nella ...

Indian Wells - Daria Kasatkina e Venus Williams in semifinale : La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2 alla 20enne russa , numero 19 del mondo, , che già aveva eliminato al turno precedente nientemeno che Caroline Wozniacki , numero 2 del ...

Indian Wells - Federer vola a semifinale : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Roger Federer in semifinale al torneo di Indian Wells, California. Il fuoriclasse svizzero ha battuto facilmente ai quarti il sudcoreano Hyeon Chung con il punteggio di 7-5 6-1 ...

Indian Wells - Kasaktina e Venus Williams in semifinale : La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2 alla 20enne , numero 19 del mondo, , che già aveva eliminato al turno precedente nientemeno che Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking. ...