Indagati genitori di Matteo Renzi

Nuova tegola per Matteo Renzi False fatture : Indagati i genitori Da 130mila e da 10mila euro : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono indagati dalla Procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di fatture False Segui su affaritaliani.it

Renzi - “i genitori dell’ex premier Indagati a Firenze : fatture false” : Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E’ l’ipotesi di reato per la quale Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, sono indagati dalla procura di Firenze. Renzi senior e la signora Bovoli hanno ricevuto dai pm Luca Turco e Christine von Borries un invito a comparire per chiarire i loro rapporti, e delle loro società, con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet con attività in ...

Non era vaccinata contro tetano - genitori Indagati per lesioni : Sono indagati con l'accusa di 'lesioni personali colpose', i genitori della bambina di 7 anni , ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano . La piccola, ...

Torino - non vaccinarono la figlia contro il tetano : Indagati genitori - : La Procura ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni colpose il papà e la mamma della bambina di sette anni che lo scorso ottobre aveva contratto la malattia . La piccola non era ...

Bambina colpita dal tetano perché non vaccinata - i genitori Indagati per 'lesioni colpose' : Sono indagati con l'accusa di 'lesioni personali colpose', i genitori della Bambina di 7 anni, ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano. La piccola, ...

Torino - non vaccinarono bimba di 7 anni contro tetano : genitori Indagati per lesioni colpose : Torino, non vaccinarono bimba di 7 anni contro tetano: genitori indagati per lesioni colpose I due avevano detto di non aver fatto nessuna vaccinazione perché “si erano informati sui rischi” Continua a leggere L'articolo Torino, non vaccinarono bimba di 7 anni contro tetano: genitori indagati per lesioni colpose sembra essere il primo su NewsGo.

Indagati i genitori della bambina colpita dal tetano perché non era stata vaccinata : Una bambina di 7 anni, non vaccinata, aveva contratto lo scorso autunno il tetano, e aveva rischiato di morire. La procura di Torino ha deciso di indagare i...

Tetano - Indagati i genitori che non hanno vaccinato la figlia : La procura di Torino ha aperto un’indagine, per lesioni colpose, nei confronti dei genitori della bambina di sette anni ricoverata d’urgenza lo scorso 17 ottobre all’ospedale Regina Margherita. I medici pensarono subito al Tetano (era cosciente, ma aveva le convulsioni) e la diagnosi è stata poi confermata. La bimba e il fratellino non erano mai stati vaccinati. Gli inquirenti daranno incarico, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, a ...

Torino - non vaccinarono bimba di 7 anni contro tetano : genitori Indagati per lesioni colpose : I genitori della bambina che, ad ottobre, era stata ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino perché, non essendo vaccinata, aveva contratto il tetano, sono indagati per lesioni colpose. ...

Torino : Indagati genitori che non vaccinarono bimba di 7 anni contro il tetano : I genitori della bambina che ad ottobre dello scorso anno era stata ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino perché, non essendo vaccinata, aveva contratto il tetano, sono accusati di lesioni colpose: lo riportano i quotidiani locali. Dopo i controlli i medici avevano scoperto che la piccola, 7 anni, non aveva mai eseguito nessuna vaccinazione. Dopo un mese in ospedale, di cui metà in rianimazione, la bimba è stata dimessa a metà ...

Non era vaccinata contro tetano - genitori Indagati per lesioni : Roma, 6 feb. - , AdnKronos, - Sono indagati con l'accusa di 'lesioni personali colpose', i genitori della bambina di 7 anni, ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver ...

Bambina non vaccinata contrae il tetano. I genitori Indagati per lesioni personali colpose : Anche il fratello minore non è stato vaccinato. I genitori si sono difesi, affermando di essere persone 'ragionevoli' e di avere sempre avuto a cuore la salute dei figli. Adesso dovranno convincere anche il magistrato che è così

Torino - bambina colpita dal tetano perché non vaccinata - Indagati i genitori : Sono indagati con l'accusa di 'lesioni personali colpose', i genitori della bambina di 7 anni, ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano. La piccola, ...

Bambina non vaccinata si era ammalata di tetano - genitori Indagati per "lesioni personali colpose" : Sono indagati con l'accusa di "lesioni personali colpose", i genitori della Bambina di 7 anni, ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano. La piccola, nata nel 2010, non era stata vaccinata, si legge sulle cronache locali dei quotidiani piemontesi , mentre i genitori avrebbero dovuto vaccinarla come stabilito dal ministero della Salute: un ciclo di base di 3 dosi nel primo anno di vita e un ...