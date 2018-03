Incredibile Spal | capolista Juve fermata al ' Mazza' sullo 0-0

Che gol si è mangiato Destro? Incredibile errore in Spal-Bologna [VIDEO] : Il Bologna ha perso in casa della Spal un derby davvero molto strano come andamento. La gara è stata condizionata dell’espulsione iniziale di Gonzalez, ma ancor più condizionata da un clamoroso errore nel finale di Mattia Destro. Il centravanti, sul punteggio di 1-0 per la Spal, si è divorato un gol praticamente già confezionato da Orsolini, calciando fuori un pallone da mezzo metro di distanza dalla linea di porta, che andava solo spinto, ...