“Incredibile!” Sabrina Salerno | 50 anni da bomba sexy La cantante | emblema degli anni

(Di sabato 17 marzo 2018) Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbolOttanta.compie 50, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, laha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come “Premiatissima”, “W le donne” e “Grand Hotel”, la svolta per lei è arrivata nel 1987, a nemmeno vent’, quando “Boys (Summertime Love)”, con il suo ritornello contagioso e il video a forte tinte, esplode, facendo impazzire non solo l’Italia ma anche la Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, dove arriva al terzo posto in classifica, accanto a nomi come Michael Jackson e Madonna: ...