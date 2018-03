Incidente in Svizzera | 19enne muore schiacciata da trattore

Tetraplegico dopo un Incidente : "Andai in Svizzera a morire - mi dissero di no : quel rifiuto mi ha cambiato la vita" : Da sportivo a Tetraplegico , a causa di un grave incidente che ha stroncato il suo fisico ma non la sua mente. È la storia di Gabriele Cristaldi, raccontata nel pomeriggio di mercoledì a...

