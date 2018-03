In vetta vince solo l' Empoli Malore per l' allenatore del Palermo Tedino

Golf : Pebble Beach - Johnson sempre in vetta. Perth - vince Aphibarnrat : L'iberico, numero 2 del mondo, vede sfumare quasi completamente la possibilità di sorpasso in vetta al ranking ai danni dello stesso Johnson. Al 23enne di Barrika servirebbero un successo nel torneo ...

L'Atletico Madrid vince a Malaga e si riporta a -6 dalla vetta : Malaga , SPAGNA, - Una rete solitaria di Griezmann , segnata dopo appena 39 secondi, permette all' Atletico Madrid di sbancare la Rosaleda di Malaga e di riportarsi, almeno per ventiquattro ore, a 6 ...

Volley : Champions League - Trento vince con l'Arkas e sale in vetta alla Pool E : La cronaca della gara. Lo starting six proposto per l'occasione in campo da Angelo Lorenzetti prevede una Trentino Diatec con tre schiacciatori contemporaneamente in campo: Kovacevic e Hoag nella ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra gli uomini vince l’Australia; il Sudafrica balza in vetta alla classifica : Conclusa a Sydney la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale l’Australia si impone sul Sudafrica per 29-0. Al terzo posto l’Argentina, che batte gli USA per 31-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 31-7 le Fiji. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Dakar 2018 - tredicesima tappa auto : vince ancora Nasser Al-Attiyah davanti ad Alvarez e De Villiers - Sainz perde terreno ma rimane in vetta - crolla Peterhansel : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto ha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota Nasser Al-Attiyah (con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio Alvarez (con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...

Dakar 2018 - ottava tappa auto : Stephane Peterhansel si riscatta e vince la stage. Carlos Sainz sempre in vetta all’overall : Ed anche l’ottava tappa di questa Dakar 2018 è andata in archivio. La Uyuni-Tupiza, di 498 chilometri di prova speciale (sui 584 complessivi) che si snodavano sulle montagne al confine con l’Argentina, era un’altra prova importante per i piloti viste anche le difficoltà ambientali legate alle temperature ed all’altitudine. Si partiva dai 3800 metri di La Uyuni, per salire fino ai 4400 metri della prima fase di gara fino a ...

Dakar 2018 - terza tappa moto : Sam Sunderland vince ancora e sale in vetta alla classifica grazie ai problemi di Barreda : La terza tappa della Dakar 2018, che portava i concorrenti da Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, ha iniziato a fare la prima importante selezione. Sui 504 chilometri totali previsti in giornata, è emerso il britannico Sam Sunderland (Red Bull KTM) che ha concluso lo sforzo con il tempo finale di 3:20.43, staccando di tre 3:03 l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda) e di 3:28 l’australiano Toby Price (Red Bull ...

Classifica finale Tour de Ski 2018 : Dario Cologna vince gestendo il suo ampio vantaggio - Sundby rimonta e sale in vetta alla Coppa del Mondo - Bertolina unico italiano in cima al Cermis : Dario Cologna non sbaglia e va a vincere il suo quarto Tour de Ski in carriera. Lo svizzero gestisce il suo ampio vantaggio e chiude guadagnando qualcosa sulla seconda posizione, conquistata da Martin Johnsrud Sundby in grado di recuperare terreno (il più veloce di oggi) e saltare di slancio Alex Harvey e Alexey Poltoranin. Il norvegese, inoltre, con i punti conquistati in questo Tour de Ski balza in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo, ...