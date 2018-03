In migliaia per papa Francesco a San Giovanni Rotondo | «Preghiera | piccolezza e sapienza»

Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale - in Siria : Nella prima per paura dei bombardamenti turchi, nella seconda di quelli di Assad The post Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

Brasile - in migliaia in piazza per la morte dell’attivista Marielle Franco. “Uccisa con proiettili venduti alla polizia” : Marielle Franco era una consigliera comunale del Partito socialismo e libertà a Rio de Janeiro. Trentotto anni e molto attiva contro le diseguaglianze e la violenza nelle favelas carioca, è stata assassinata da alcuni sicari con quattro colpi di pistola alla testa la notte del 15 marzo. Era di ritorno da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas. Tre, invece, sono stati sparati contro il suo autista, il 39enne ...

Fca - cassa integrazione per migliaia di dipendenti : "La situazione peggiora" : cassa integrazione per altri 1400 dipendenti di Fca: c'è preoccupazione tra i sindacati. La Fiom-Cgil rende noto che questa mattina, giovedì 15 marzo, Fca ha comunicato, replicando quanto annunciato ieri...

Barcellona. migliaia di persone sfilano per la Catalunya indipendente : Per la Catalunya indipendente decine di Migliaia di catalani hanno manifestato a Barcellona su richiesta di un’associazione separatista per chiedere la formazione

Firenze - migliaia di persone al corteo antirazzista. Nardella : “Ricorderemo Idy Diene con una cerimonia” : migliaia di persone hanno attraversato le strade di Firenze per ricordare Idy Diene, ambulante senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 5 marzo da Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni. “Basta razzismo” e “Idy è vivo” grida il corteo. “Non vogliamo vivere nella paura, perché vivere nella paura vuol dire anche perdere la libertà” afferma Diye Ndiaye assessore del comune di Scandicci. Presente ...

In migliaia a Firenze per Idy Diene : Roma, 10 mar. , askanews, In migliaia al corteo antirazzista organizzato a Firenze, dopo l'uccisione di Idy Diene, ambulante senegalese. Sono partiti da piazza Santa Maria Novella, hanno sfilato per ...

Firenze - migliaia in piazza per il senegalese ucciso : corteo fino al ponte del delitto : Firenze, migliaia in piazza per il senegalese ucciso: corteo fino al ponte del delitto I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi il ponte Amerigo Vespucci, luogo dell’omicidio. La manifestazione è stata promossa dalle associazioni dei senegalesi per dire no al razzismo Continua a leggere L'articolo Firenze, migliaia in piazza per il senegalese ucciso: corteo fino al ponte del delitto proviene da ...

Firenze : tutti in marcia per Idy - migliaia i partecipanti : 'No' al razzismo, all'odio e alla violenza. Lungo corteo per ricordare il 54enne senagalese ucciso a colpi di pistola da un pensionato fiorentino che ha mirato 'a caso' - E' una lunga catena umana ...

Firenze - in migliaia al corteo antirazzista per ricordare il senegalese ucciso : Numerose persone, nell'ordine delle migliaia, si sono concentrate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per...

Firenze. migliaia in piazza per dire 'no' a ogni forma di odio e violenza : Moltissime le sigle e le organizzazioni che aderiscono alla manifestazione. Massiccia la partecipazione: qualcuno parla di 15-20 mila persone

migliaia a Firenze per l'ultimo abbraccio ad Astori : 'Sei la nostra luce'. Compagni di squadra, tifosi e tutto il mondo del calcio a stringersi intorno alla famiglia del capitano della Fiorentina morto domenica scorsa -

Tutto il calcio e migliaia di tifosi per l'addio a capitan Astori : A Firenze l'addio commosso al capitano viola, presente Tutto il mondo del calcio. Nel prossimo turno di campionato sulle maglie di ogni squadra apparirà la scritta: 'ciao Davide' -